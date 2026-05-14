Все рецепты
Бризоли по-новому с очень вкусной начинкой: рецепт бюджетной и сытной закуски за 10 минут
Самое простое блюдо из мясного фарша и вафель – бризоли. Готовить их можно также с начинкой из рыбы, с тунцем, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с начинкой из тунца, крем-сыра и лука.
Ингредиенты:
- квадратные вафли
- тунец 300 г
- яйца 3 шт.
- зеленый лук
- твердый сыр 150 г
- крем-сыр
- специи
Кляр:
- яйца
- молоко
Способ приготовления:
1. Смешиваем тунец, отварные яйца, натертый твердый сыр, зеленый лук, специи и крем сыр. Выкладываем на вафли и сверху накрываем другой.
2. Окунаем каждую вафлю и обжариваем на сковороде буквально по 2 мин.с каждой стороны.
3. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек жир.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: