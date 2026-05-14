Бризоли по-новому с очень вкусной начинкой: рецепт бюджетной и сытной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Самое простое блюдо из мясного фарша и вафель – бризоли. Готовить их можно также с начинкой из рыбы, с тунцем, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с начинкой из тунца, крем-сыра и лука. 

Ингредиенты: 

  • квадратные вафли
  • тунец 300 г
  • яйца 3 шт.
  • зеленый лук
  • твердый сыр 150 г
  • крем-сыр
  • специи

Кляр:

  • яйца 
  • молоко

Способ приготовления: 

1. Смешиваем тунец, отварные яйца, натертый твердый сыр, зеленый лук, специи и крем сыр. Выкладываем на вафли и сверху накрываем другой.

2. Окунаем каждую вафлю и обжариваем на сковороде буквально по 2 мин.с каждой стороны.

3. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек жир. 

