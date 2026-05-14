Самое простое блюдо из мясного фарша и вафель – бризоли. Готовить их можно также с начинкой из рыбы, с тунцем, грибами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с начинкой из тунца, крем-сыра и лука.

Ингредиенты:

квадратные вафли

тунец 300 г

яйца 3 шт.

зеленый лук

твердый сыр 150 г

крем-сыр

специи

Кляр:

яйца

молоко

Способ приготовления:

1. Смешиваем тунец, отварные яйца, натертый твердый сыр, зеленый лук, специи и крем сыр. Выкладываем на вафли и сверху накрываем другой.

2. Окунаем каждую вафлю и обжариваем на сковороде буквально по 2 мин.с каждой стороны.

3. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек жир.

