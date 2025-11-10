Чтобы отмыть кастрюлю от пригоревшей каши, можно прокипятить воду с содой, уксусом или лимонной кислотой, которые помогут размягчить нагар. Также эффективным средством является замачивание кастрюли с жидкостью для мытья посуды или молочной сывороткой на несколько часов, а затем удаление остатков пищи с помощью губки.

Редакция FoodOboz делится перечнем из эффективных, а главное – безопасным домашних средств, которые помогут отмыть нагар и жир из кастрюль.

Сода

Насыпьте соду так, чтобы она покрывала пригоревшее дно, добавьте воды и прокипятите в течение 15-30 минут. Альтернативно, сделайте кашицу из соды и воды и нанесите на загрязнение на полчаса, затем помойте.

Уксус

Налейте 9% уксус, чтобы он покрывал нагар, оставьте на 2-3 часа, а затем ототрите. Можно также прокипятить уксус с водой и добавить ложку соды (до появления пены), проваривая еще 10 минут.

Лимонная кислота

Добавьте в кастрюлю воду, 1-2 чайные ложки лимонной кислоты или сок одного лимона, доведите до кипения и кипятите 10-15 минут. После остывания, промойте кастрюлю.

Соль

Насыпьте соль так, чтобы она покрывала пригоревшее место, добавьте воды и оставьте на несколько часов. Если нагар не отойдет, прокипятите этот раствор в течение 30 минут.

Молочная сыворотка

Залейте пригоревшее место сывороткой так, чтобы она покрывала загрязнение на 1-2 см. Оставьте на сутки, а затем помойте как обычно.

