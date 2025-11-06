Пригоревшую кастрюлю и сковороду не спешите выбрасывать, ее можно очень просто и быстро отмыть зная некоторые секреты. Кулинары советуют применять в тяжелых случаях например, соду с лимонной кислотой, уксус, или соль.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть пригорелые кастрюли и сковороды от нагара.

Домашние средства для чистки

Пищевая сода и лимонная кислота

Смешайте соду и лимонную кислоту в равных пропорциях (1:1). Нанесите смесь на пригоревшие места, оставьте на 30-40 минут. Протрите губкой и смойте.

Уксус

Залейте дно кастрюли 9% уксусом. Накройте крышкой и оставьте на 2-3 часа. Удалите остатки пригоревшей пищи губкой.

Кухонная соль

Если нагар сильный, сделайте концентрированный солевой раствор: 5-6 столовых ложек соли на 1 литр воды. Прокипятите раствор в кастрюле в течение 30-40 минут.

Кипячение с добавлением веществ

Если ничего не помогает, можно прокипятить кастрюлю с различными веществами. Например, можно добавить соду, лимонную кислоту или соль в воду и кипятить в течение 30-40 минут, чтобы размягчить нагар.

