Будут хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Будут хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в духовке

Куриные крылья, приготовленные в духовке, полноценно могут заменить шашлык на природе. Это будет значительно быстрее и бюджетнее. А с добавлением соевого маринада мясо будет очень мягким и сочным.

Идея приготовления хрустящих и холодящих куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Можно подать со свежим салатом.

Будут хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в духовке

Ингредиенты:

  • крылья куриные – 1 кг.
  • чеснок – 6 зубчиков
  • соевый соус – 80 мл.
  • соль – 2 ч.л.
  • мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Будут хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в духовке

1. Крылья вымыть и разрезать на две части (если крыло без малой третьей фаланги).

Будут хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в духовке

2. Добавить натертый чеснок и все ингредиенты для маринада.

4. Оставить на 30 минут.

Будут хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в духовке

5. Выложить крылья на противень, застеленный пергаментом.

6. Запекать при температуре 190 градусов 20 минут.

Будут хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в духовке

7. Достать и смазать оставшимся маринадом.

8. Запекать еще 10 минут.

Будут хрустящими и золотистыми: как вкусно запечь куриные крылья в духовке

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