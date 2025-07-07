Куриные крылья, приготовленные в духовке, полноценно могут заменить шашлык на природе. Это будет значительно быстрее и бюджетнее. А с добавлением соевого маринада мясо будет очень мягким и сочным.

Идея приготовления хрустящих и холодящих куриных крылышек в духовке опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Можно подать со свежим салатом.

Ингредиенты:

крылья куриные – 1 кг.

чеснок – 6 зубчиков

соевый соус – 80 мл.

соль – 2 ч.л.

мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Крылья вымыть и разрезать на две части (если крыло без малой третьей фаланги).

2. Добавить натертый чеснок и все ингредиенты для маринада.

4. Оставить на 30 минут.

5. Выложить крылья на противень, застеленный пергаментом.

6. Запекать при температуре 190 градусов 20 минут.

7. Достать и смазать оставшимся маринадом.

8. Запекать еще 10 минут.

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