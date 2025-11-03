Со временем даже самые качественные сковородки покрываются толстым слоем нагара, который трудно отчистить обычными средствами. Особенно сложно, если посудой пользовались годами – жир и копоть буквально въедаются в металл. Но существуют способы, которые помогут вернуть блеск даже старым сковородкам без лишних затрат и опасной химии.

Редакция FoodOboz расскажет. чем можно отчистить сковородку от застарелого нагара.

Что не работает: сода, уксус и лимонная кислота

Многие хозяйки начинают с самых простых средств – соды, уксуса или лимонной кислоты. Однако в случае с толстым, многолетним слоем нагара эти методы малоэффективные. Даже после нескольких часов действия лимонная кислота не дает результата, а смесь соды с уксусом лишь слегка смягчает поверхность, не очищая ее полностью.

Так же не оправдывает себя и кока-кола, которую часто советуют как универсальный очиститель. Напиток действительно активно "шипит", создавая иллюзию реакции, но реального эффекта не дает даже после длительного замачивания.

Хозяйственное мыло: частичный результат

Чуть лучший эффект дает старый проверенный метод с хозяйственным мылом. Его натирают на терке, заливают горячей водой, добавляют немного соды и оставляют смесь на несколько часов. Такой раствор частично размягчает верхний слой нагара, который потом можно удалить щеткой. Однако для сильно загрязненных сковородок этого все равно мало.

Самый эффективный способ – очистки аммиаком

Наилучший результат дает аммиак. Это недорогое, но мощное средство, которое растворяет даже старый, твердый нагар. Для очистки нужно залить сковородку аммиаком, плотно запаковать ее в пакет и оставить на двое суток. После этого нагар буквально отпадает пластами, а поверхность становится чистой без лишнего трения.

Работать с аммиаком нужно в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении или просто на улице, ведь средство имеет сильный запах. После очистки сковородку достаточно промыть водой и вытереть насухо.

Как избежать сильного нагара

Чтобы не доводить посуду до критического состояния, важно регулярно ее мыть после каждого использования, не допуская накопления остатков пищи. Для профилактики раз в месяц можно проводить легкую очистку содовым раствором или солью – это поможет избежать образования толстого слоя грязи.

