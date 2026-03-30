Если вы хотите приготовит вкусную, легкую, праздничную закуску, идеальным вариантом будут бутерброды, но, если вам со шпротами надоели, приготовьте – по-львовски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, праздничных бутербродов по-львовски.

Ингредиенты:

хлеб/батон

колбаса и ветчина

квашеный огурец

свежий огурец

свежий помидор

Сырная намазка:

творог кисломолочный 330 г

масло 100 г

чеснок 2 зуб.

специи: сладкая паприка 1/2 ч.л.

соль, перец по вкусу

Дополнительно:

вареные яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Для намазки: к сыру добавить масло комнатной температуры, специи, выдавленный чеснок, и взбить блендером до однородной массы.

2. Хлеб порезать и смазать сырной массой.

3. Тонко порезать помидор, свежий и квашеный огурец, и колбаску и ветчину. Бутерброды будут двух видов: на одни на сырную намазку выкладываем колбасу и квашеный огурец, а на другие на сырную намазку – ветчину, свежий огурец и помидор. Сверху все бутерброды затираем яйцом на мелкой терке.

