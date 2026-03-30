Бутерброды по-львовски для пасхального стола: самый простой и быстрый рецепт
Если вы хотите приготовит вкусную, легкую, праздничную закуску, идеальным вариантом будут бутерброды, но, если вам со шпротами надоели, приготовьте – по-львовски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, праздничных бутербродов по-львовски.
Ингредиенты:
- хлеб/батон
- колбаса и ветчина
- квашеный огурец
- свежий огурец
- свежий помидор
Сырная намазка:
- творог кисломолочный 330 г
- масло 100 г
- чеснок 2 зуб.
- специи: сладкая паприка 1/2 ч.л.
- соль, перец по вкусу
Дополнительно:
- вареные яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Для намазки: к сыру добавить масло комнатной температуры, специи, выдавленный чеснок, и взбить блендером до однородной массы.
2. Хлеб порезать и смазать сырной массой.
3. Тонко порезать помидор, свежий и квашеный огурец, и колбаску и ветчину. Бутерброды будут двух видов: на одни на сырную намазку выкладываем колбасу и квашеный огурец, а на другие на сырную намазку – ветчину, свежий огурец и помидор. Сверху все бутерброды затираем яйцом на мелкой терке.
