Бутерброды по-львовски для пасхального стола: самый простой и быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
114
Если вы хотите приготовит вкусную, легкую, праздничную закуску, идеальным вариантом будут бутерброды, но, если вам со шпротами надоели, приготовьте – по-львовски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, праздничных бутербродов по-львовски.

Ингредиенты:

  • хлеб/батон
  • колбаса и ветчина
  • квашеный огурец
  • свежий огурец
  • свежий помидор

Сырная намазка:

  • творог кисломолочный 330 г
  • масло 100 г
  • чеснок 2 зуб.
  • специи: сладкая паприка 1/2 ч.л.
  • соль, перец по вкусу

Дополнительно:

  • вареные яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Для намазки: к сыру добавить масло комнатной температуры, специи, выдавленный чеснок, и взбить блендером до однородной массы.

2. Хлеб порезать и смазать сырной массой.

3. Тонко порезать помидор, свежий и квашеный огурец, и колбаску и ветчину. Бутерброды будут двух видов: на одни на сырную намазку выкладываем колбасу и квашеный огурец, а на другие на сырную намазку – ветчину, свежий огурец и помидор. Сверху все бутерброды затираем яйцом на мелкой терке.

