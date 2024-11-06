Бутерброды с сельдью, лимоном и киви: рецепт закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
84
Рецепт бутербродов

Сельдь является очень полезной и вкусной. Солить ее можно в домашних условиях, а также делать салаты, закуски и бутерброды. Еще из сельди получится самый вкусный форшмак.

Видео дня
Закусочные бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с киви, лимоном и сельдью.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • черный хлеб
  • сельдь филе
  • киви
  • лимон
  • петрушка
  • сливочный сыр

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте сливочным сыром, сверху выложите кусочек киви, лимон и селедку.

Приготовление бутербродов

2. Сверху добавьте немного зелени и все готово.

Готовые бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептрыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты