Сельдь является очень полезной и вкусной. Солить ее можно в домашних условиях, а также делать салаты, закуски и бутерброды. Еще из сельди получится самый вкусный форшмак.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с киви, лимоном и сельдью.

Ингредиенты:

черный хлеб

сельдь филе

киви

лимон

петрушка

сливочный сыр

Способ приготовления:

1. Хлеб смажьте сливочным сыром, сверху выложите кусочек киви, лимон и селедку.

2. Сверху добавьте немного зелени и все готово.

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