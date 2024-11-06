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Бутерброды с сельдью, лимоном и киви: рецепт закуски для новогоднего стола
Сельдь является очень полезной и вкусной. Солить ее можно в домашних условиях, а также делать салаты, закуски и бутерброды. Еще из сельди получится самый вкусный форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов с киви, лимоном и сельдью.
Ингредиенты:
- черный хлеб
- сельдь филе
- киви
- лимон
- петрушка
- сливочный сыр
Способ приготовления:
1. Хлеб смажьте сливочным сыром, сверху выложите кусочек киви, лимон и селедку.
2. Сверху добавьте немного зелени и все готово.
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