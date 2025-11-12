Бутерброды со шпротами по-новому для новогоднего стола: рассказываем, что добавить для яркого вкуса
Самая простая и при этом вкусная домашняя закуска – бутерброды со шпротами. Для яркого вкуса можно добавить свежие или соленые огурцы, лук, горчицу, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бутербродов со шпротами.
Ингредиенты:
- Батон – 1 шт.
- Крем-сыр – 150 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Шпроты – 1 банка
- Огурцы маринованные
Способ приготовления:
1. Батон нарежьте на тонкие ломтики. Выложите на противень и подсушите в духовке (180°С, 5-7 минут) или в мультипечке до легкой корочки.
2. Сделайте кремовую основу: соедините крем-сыр с измельченным чесноком. Перемешайте до однородной консистенции. Переложите массу в кондитерский мешок.
3. На каждый подсушенный ломтик батона нанесите крем-сыр в виде с помощью кондитерского мешка. Выложите нарезанный огурец на верх, добавьте шпроту и украсьте зеленью. Посыпьте свежей зеленью, добавьте горчицу в зернах и подавайте к столу.
