Самая простая и при этом вкусная домашняя закуска – бутерброды со шпротами. Для яркого вкуса можно добавить свежие или соленые огурцы, лук, горчицу, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бутербродов со шпротами.

Ингредиенты:

Батон – 1 шт.

Крем-сыр – 150 г

Чеснок – 1 зуб.

Шпроты – 1 банка

Огурцы маринованные

Способ приготовления:

1. Батон нарежьте на тонкие ломтики. Выложите на противень и подсушите в духовке (180°С, 5-7 минут) или в мультипечке до легкой корочки.

2. Сделайте кремовую основу: соедините крем-сыр с измельченным чесноком. Перемешайте до однородной консистенции. Переложите массу в кондитерский мешок.

3. На каждый подсушенный ломтик батона нанесите крем-сыр в виде с помощью кондитерского мешка. Выложите нарезанный огурец на верх, добавьте шпроту и украсьте зеленью. Посыпьте свежей зеленью, добавьте горчицу в зернах и подавайте к столу.

