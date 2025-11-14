Все рецепты
Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт вкусной закуски для новогоднего стола
Бутерброды со шпротами – лучшая домашняя закуска, которую можно готовить хоть каждый день и для праздничного стола. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, горчицу, лук зеленый.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с майонезом и огурцами.
Ингредиенты:
- хлеб
- майонез
- огурцы
- шпроты
- горчица
Способ приготовления:
1. Смажьте хлеб майонезом, сверху выложите шпроты, огурцы.
2. Добавьте горчицу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: