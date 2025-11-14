Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт вкусной закуски для новогоднего стола

Рецепт закуски

Бутерброды со шпротами – лучшая домашняя закуска, которую можно готовить хоть каждый день и для праздничного стола. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, горчицу, лук зеленый. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с майонезом и огурцами. 

Ингредиенты:

  • хлеб
  • майонез
  • огурцы 
  • шпроты
  • горчица 

Способ приготовления: 

1. Смажьте хлеб майонезом, сверху выложите шпроты, огурцы. 

2. Добавьте горчицу. 

