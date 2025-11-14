Бутерброды со шпротами – лучшая домашняя закуска, которую можно готовить хоть каждый день и для праздничного стола. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, горчицу, лук зеленый.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со шпротами, с майонезом и огурцами.

Ингредиенты:

хлеб

майонез

огурцы

шпроты

горчица

Способ приготовления:

1. Смажьте хлеб майонезом, сверху выложите шпроты, огурцы.

2. Добавьте горчицу.

