Быстрые закуски всегда остаются одними из самых популярных рецептов для домашнего стола. Особенно когда для приготовления нужны простые продукты, которые легко найти в холодильнике. Намазка из шпрот именно из таких блюд – она получается сытной, ароматной и прекрасно сочетается с хрустящим подсушенным хлебом. Такой рецепт пригодится как для семейного перекуса, так и для праздничного стола.

Идея приготовления бюджетной намазки из шпрот опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

шпроты – 1 банка

яйцо вареное – 1 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

огурцы небольшие – 3 шт.

лук репчатый – 20 г

майонез – 1 ст.л.

хлеб – 4-6 ломтиков

чеснок – 2 зубчика

укроп – для подачи

лимон – для подачи

Способ приготовления:

1. Со шпротов слейте масло и переложите рыбу в глубокую миску. Добавьте вареное яйцо и плавленый сырок.

2. С помощью вилки тщательно разомните ингредиенты до однородной пастообразной консистенции. Основа для намазки должна получиться нежной и легкой для нанесения на хлеб.

3. Огурцы и лук мелко нарежьте кубиками. Добавьте овощи к рыбной смеси.

4. Положите майонез и хорошо перемешайте все компоненты до однородности.

5. Хлеб подсушите на сухой сковороде, в духовке или тостере до легкой золотистой корочки. Горячие ломтики натрите очищенным чесноком для дополнительного аромата.

6. Готовую намазку равномерно распределите по подготовленному хлебу. Перед подачей украсьте мелко нарезанным укропом и тонкими ломтиками лимона.

7. Такая намазка из шпрот станет отличной альтернативой обычным бутербродам. Она сочетает насыщенный вкус рыбы, свежесть овощей и нежность плавленого сырка, поэтому непременно понравится любителям простых и проверенных домашних рецептов.

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