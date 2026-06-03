Быстрая домашняя намазка из шпрот: как приготовить
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Быстрые закуски всегда остаются одними из самых популярных рецептов для домашнего стола. Особенно когда для приготовления нужны простые продукты, которые легко найти в холодильнике. Намазка из шпрот именно из таких блюд – она получается сытной, ароматной и прекрасно сочетается с хрустящим подсушенным хлебом. Такой рецепт пригодится как для семейного перекуса, так и для праздничного стола.
Идея приготовления бюджетной намазки из шпрот опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.
Ингредиенты:
- шпроты – 1 банка
- яйцо вареное – 1 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- огурцы небольшие – 3 шт.
- лук репчатый – 20 г
- майонез – 1 ст.л.
- хлеб – 4-6 ломтиков
- чеснок – 2 зубчика
- укроп – для подачи
- лимон – для подачи
Способ приготовления:
1. Со шпротов слейте масло и переложите рыбу в глубокую миску. Добавьте вареное яйцо и плавленый сырок.
2. С помощью вилки тщательно разомните ингредиенты до однородной пастообразной консистенции. Основа для намазки должна получиться нежной и легкой для нанесения на хлеб.
3. Огурцы и лук мелко нарежьте кубиками. Добавьте овощи к рыбной смеси.
4. Положите майонез и хорошо перемешайте все компоненты до однородности.
5. Хлеб подсушите на сухой сковороде, в духовке или тостере до легкой золотистой корочки. Горячие ломтики натрите очищенным чесноком для дополнительного аромата.
6. Готовую намазку равномерно распределите по подготовленному хлебу. Перед подачей украсьте мелко нарезанным укропом и тонкими ломтиками лимона.
7. Такая намазка из шпрот станет отличной альтернативой обычным бутербродам. Она сочетает насыщенный вкус рыбы, свежесть овощей и нежность плавленого сырка, поэтому непременно понравится любителям простых и проверенных домашних рецептов.
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