Домашнюю пиццу можно готовить из практически любого теста, а особенно вкусно будет из дрожжевой, она будет пышной и воздушной. Также очень вкусно и быстро будет, если приготовить пиццу на жидком тесте из яиц, молока и муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на жидком тесте, которая готовится 25 минут.

Ингредиенты:

3 яйца

1 ч.л соли

200 г муки

350 г молока

1 ч.л масла

черный перец

Для начинки:

150 г ветчины/колбасы/сосисок

150 г сыра

красный перец

кукуруза

лук

итальянские травы

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем соль, масло и перемешиваем. Всыпаем половину муки и вливаем половину молока, перемешиваем до однородности и высыпаем и выливаем другую половину. Замешиваем однородное тесто.

2. Выливаем на застеленный пергаментом противень, сверху выкладываем начинку.

3. Готовьте в разогретой до 180 С духовке 25 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: