Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Быстрая пицца на жидком тесте: самый легкий рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Быстрая пицца на жидком тесте: самый легкий рецепт вкусного блюда

Домашнюю пиццу можно готовить из практически любого теста, а особенно вкусно будет из дрожжевой, она будет пышной и воздушной. Также очень вкусно и быстро будет, если приготовить пиццу на жидком тесте из яиц, молока и муки.

Быстрая пицца на жидком тесте: самый легкий рецепт вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на жидком тесте, которая готовится 25 минут.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 ч.л соли
  • 200 г муки
  • 350 г молока
  • 1 ч.л масла
  • черный перец

Для начинки:

  • 150 г ветчины/колбасы/сосисок
  • 150 г сыра
  • красный перец
  • кукуруза
  • лук
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем соль, масло и перемешиваем. Всыпаем половину муки и вливаем половину молока, перемешиваем до однородности и высыпаем и выливаем другую половину. Замешиваем однородное тесто.

Быстрая пицца на жидком тесте: самый легкий рецепт вкусного блюда

2. Выливаем на застеленный пергаментом противень, сверху выкладываем начинку.

Быстрая пицца на жидком тесте: самый легкий рецепт вкусного блюда

3. Готовьте в разогретой до 180 С духовке 25 минут.

Быстрая пицца на жидком тесте: самый легкий рецепт вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты