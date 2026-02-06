Быстрые макароны с мясными шариками на сковородке: вариант вкусного и сытного обеда

Макароны на обед можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Добавьте мясные шарики и протушите все в соусе. Получится полноценное сытное блюдо.

Идея приготовления быстрых макарон с мясными шариками опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 400 грамм (+1 лук, соль/перец/специи для котлет)
  • масло для жарки
  • кусочек сливочного масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 200 грамм томатного пюре (не пасты)
  • 500 грамм воды
  • 1 лавровый лист
  • макароны твердых сортов
  • сыр для подачи по желанию

Способ приготовления:

1. Для мясных шариков соединить фарш, соль/перец/специи и измельченный лук.

2. Обжарить на растительном масле со всех сторон.

3. Когда будут почти готовы, добавьте масло, выдавите чеснок, тогда томатное пюре и воду.

4. По вкусу можно добавить соль/перец и специи.

5. Когда вода закипит, добавьте макароны твердых сортов.

6. Накройте крышкой только пока не закипит, тогда готовить с открытой крышкой, пока макароны не приготовятся.

