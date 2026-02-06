Быстрые макароны с мясными шариками на сковородке: вариант вкусного и сытного обеда
Макароны на обед можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Добавьте мясные шарики и протушите все в соусе. Получится полноценное сытное блюдо.
Идея приготовления быстрых макарон с мясными шариками опубликована на странице фудблогера recipes ira в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 400 грамм (+1 лук, соль/перец/специи для котлет)
- масло для жарки
- кусочек сливочного масла
- 3 зубчика чеснока
- 200 грамм томатного пюре (не пасты)
- 500 грамм воды
- 1 лавровый лист
- макароны твердых сортов
- сыр для подачи по желанию
Способ приготовления:
1. Для мясных шариков соединить фарш, соль/перец/специи и измельченный лук.
2. Обжарить на растительном масле со всех сторон.
3. Когда будут почти готовы, добавьте масло, выдавите чеснок, тогда томатное пюре и воду.
4. По вкусу можно добавить соль/перец и специи.
5. Когда вода закипит, добавьте макароны твердых сортов.
6. Накройте крышкой только пока не закипит, тогда готовить с открытой крышкой, пока макароны не приготовятся.
