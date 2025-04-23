Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
489
Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех

Макароны – достаточно банальный продукт. Но если соединить его с тунцом и соусом, у вас получится очень вкусный и сытный обед. На его приготовление вы потратите минимум времени.

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Идея приготовления ленивой пасты с тунцом для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Родные точно будут просить добавки.

Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех

Ингредиенты:

  • сухие макароны – 200 г
  • тунец в собственном соке – 250 г
  • лук – 90 г
  • помидоры – 100 г + 30-40 г томатной пасты
  • масло для жарки – 10 г
  • сливочный сыр – 60 г+20 г твердого сыра
  • соль, перец, прованские травы

Способ приготовления:

Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех

1. Поставить вареные макароны в подсоленной воде.

2. На растительном масле обжарить рубленый лук 5-7 минут до мягкости.

Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех

3. Добавить кусочки помидора и томатную пасту.

4. Перемешивая, готовить еще несколько минут.

Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех

5. Добавить соль, перец, прованские травы, сливочный сыр и вымешать.

Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех

6. Положить тунец в собственном соке.

Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех

7. Выложить макароны, тертый сыр, все перемешать.

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