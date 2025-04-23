Макароны – достаточно банальный продукт. Но если соединить его с тунцом и соусом, у вас получится очень вкусный и сытный обед. На его приготовление вы потратите минимум времени.

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Идея приготовления ленивой пасты с тунцом для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Родные точно будут просить добавки.

Ингредиенты:

сухие макароны – 200 г

тунец в собственном соке – 250 г

лук – 90 г

помидоры – 100 г + 30-40 г томатной пасты

масло для жарки – 10 г

сливочный сыр – 60 г+20 г твердого сыра

соль, перец, прованские травы

Способ приготовления:

1. Поставить вареные макароны в подсоленной воде.

2. На растительном масле обжарить рубленый лук 5-7 минут до мягкости.

3. Добавить кусочки помидора и томатную пасту.

4. Перемешивая, готовить еще несколько минут.

5. Добавить соль, перец, прованские травы, сливочный сыр и вымешать.

6. Положить тунец в собственном соке.

7. Выложить макароны, тертый сыр, все перемешать.

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