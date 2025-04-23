Быстрые макароны с тунцом на обед: получится сытно и хватит на всех
Макароны – достаточно банальный продукт. Но если соединить его с тунцом и соусом, у вас получится очень вкусный и сытный обед. На его приготовление вы потратите минимум времени.
Идея приготовления ленивой пасты с тунцом для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Родные точно будут просить добавки.
Ингредиенты:
- сухие макароны – 200 г
- тунец в собственном соке – 250 г
- лук – 90 г
- помидоры – 100 г + 30-40 г томатной пасты
- масло для жарки – 10 г
- сливочный сыр – 60 г+20 г твердого сыра
- соль, перец, прованские травы
Способ приготовления:
1. Поставить вареные макароны в подсоленной воде.
2. На растительном масле обжарить рубленый лук 5-7 минут до мягкости.
3. Добавить кусочки помидора и томатную пасту.
4. Перемешивая, готовить еще несколько минут.
5. Добавить соль, перец, прованские травы, сливочный сыр и вымешать.
6. Положить тунец в собственном соке.
7. Выложить макароны, тертый сыр, все перемешать.
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