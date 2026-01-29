Быстрый шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом самого легкого десерта
Если вы хотите приготовить вкусный, быстрый пирог, но не хотите тратить много времени, идеальным вариантом будет пирог на сковороде. Для яркого вкуса можно добавить какао, шоколад, орехи, изюм.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении шоколадного пирога на сковороде.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 150 г сахара
- ванильный экстракт/сахар
- 130 мл молока
- 60 мл растительного масла
- 150 г муки
- 30 г какао
- 0,5 ч.л разрыхлителя
- сливочное масло для смазывания сковородки
- 30 мл молока для пропитки
Для шоколадной глазури:
- 40 мл молока
- 80 г шоколада
Способ приготовления:
1. Тесто: соединяем все ингредиенты до однородности, выливаем тесто на смазанную сливочным маслом сковородку.
2. Накрываем крышкой и готовим на минимальном огне +-35 минут (крышку не открываем).
3. В готовом пироге делаем отверстия зубочисткой, пропитываем молоком и заливаем глазурью.
4. Для глазури: шоколад растапливаем с молоком на водяной бане или импульсами на сковородке.
