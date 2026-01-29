Если вы хотите приготовить вкусный, быстрый пирог, но не хотите тратить много времени, идеальным вариантом будет пирог на сковороде. Для яркого вкуса можно добавить какао, шоколад, орехи, изюм.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении шоколадного пирога на сковороде.

Ингредиенты:

2 яйца

150 г сахара

ванильный экстракт/сахар

130 мл молока

60 мл растительного масла

150 г муки

30 г какао

0,5 ч.л разрыхлителя

сливочное масло для смазывания сковородки

30 мл молока для пропитки

Для шоколадной глазури:

40 мл молока

80 г шоколада

Способ приготовления:

1. Тесто: соединяем все ингредиенты до однородности, выливаем тесто на смазанную сливочным маслом сковородку.

2. Накрываем крышкой и готовим на минимальном огне +-35 минут (крышку не открываем).

3. В готовом пироге делаем отверстия зубочисткой, пропитываем молоком и заливаем глазурью.

4. Для глазури: шоколад растапливаем с молоком на водяной бане или импульсами на сковородке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: