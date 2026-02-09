Домашние пироги можно готовить из любого практически теста. А если приготовить очень простое, из муки, молока и какао, вы получите идеальную основу для быстрого и легкого пирога на скороводе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, влажного шоколадного пирога, который готовится на сковороде.

Ингредиенты:

100 г масла

2 яйца

100 г сахара + 10 г ванильного сахара

200 мл молока

30 г какао

200 г муки

10 г разрыхлителя

пропитка: 100 мл молока + 1 ч.л. сахара/меда

крем:1 шоколадка 56% + 2 ст.л. молока

орехи/кокосовая стружка для украшения по желанию

Способ приготовления:

1. На сковороду кладем масло, включаем огонь на минимальный и растапливаем масло, оно должно быть теплым! Выключаем огонь, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, смешиваем венчиком, добавляем постепенно остальные ингредиенты и замешиваем тесто как на оладьи.

2. Собираем лопаткой тесто со стенок, накрываем сковороду крышкой и готовим на минимальном огне пирог 20 минут, огонь выключаем.

3. На готовность пирог пробуем шпажкой, соединяем молоко с сахаром и пропитываем пирог.

4. Шоколад растапливаем с молоком и сверху смазываем готовый пирог, по желанию посыпаем его орехами, приятного аппетита!

