Быстрый шоколадный пирог на сковороде: самый простой рецепт вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
120
Быстрый шоколадный пирог на сковороде: самый простой рецепт вкусного десерта

Домашние пироги можно готовить из любого практически теста. А если приготовить очень простое, из муки, молока и какао, вы получите идеальную основу для быстрого и легкого пирога на скороводе.

Быстрый шоколадный пирог на сковороде: самый простой рецепт вкусного десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, влажного шоколадного пирога, который готовится на сковороде. 

Быстрый шоколадный пирог на сковороде: самый простой рецепт вкусного десерта

Ингредиенты: 

  • 100 г масла
  • 2 яйца
  • 100 г сахара + 10 г ванильного сахара
  • 200 мл молока
  • 30 г какао
  • 200 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • пропитка: 100 мл молока + 1 ч.л. сахара/меда
  • крем:1 шоколадка 56% + 2 ст.л. молока
  • орехи/кокосовая стружка для украшения по желанию

Способ приготовления: 

1. На сковороду кладем масло, включаем огонь на минимальный и растапливаем масло, оно должно быть теплым! Выключаем огонь, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, смешиваем венчиком, добавляем постепенно остальные ингредиенты и замешиваем тесто как на оладьи.

Быстрый шоколадный пирог на сковороде: самый простой рецепт вкусного десерта

2. Собираем лопаткой тесто со стенок, накрываем сковороду крышкой и готовим на минимальном огне пирог 20 минут, огонь выключаем.

Быстрый шоколадный пирог на сковороде: самый простой рецепт вкусного десерта

3. На готовность пирог пробуем шпажкой, соединяем молоко с сахаром и пропитываем пирог.

Быстрый шоколадный пирог на сковороде: самый простой рецепт вкусного десерта

4. Шоколад растапливаем с молоком и сверху смазываем готовый пирог, по желанию посыпаем его орехами, приятного аппетита!

Быстрый шоколадный пирог на сковороде: самый простой рецепт вкусного десерта

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты