Бюджетная намазка из шпрот: готовится за считанные минуты
Когда нужно быстро приготовить вкусную закуску, выручает простая намазка из шпрот. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов, а весь процесс занимает считанные минуты. Намазка получается нежной, сытной и отлично сочетается с хрустящим хлебом или гренками. Такой вариант подойдет как для ежедневного перекуса, так и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусной бюджетной намазки из шпрот опубликована на странице фудблогера ksu foodbloger в Instagram.
Ингредиенты:
- шпроты – 1 банка
- плавленый сырок – 1-2 шт.
- вареные яйца – 2-3 шт.
- укроп – небольшой пучок
Способ приготовления:
1. Вареные яйца очистите и натрите на мелкой терке или разомните вилкой.
2. Плавленый сырок также натрите, чтобы масса получилась более нежной.
3. Шпроты переложите в миску и хорошо разомните вилкой вместе с небольшим количеством масла из банки.
4. Добавьте яйца и сырок.
5. Укроп мелко нарежьте и всыпьте к остальным ингредиентам.
6. Тщательно перемешайте массу до однородности.
7. По желанию можно добавить немного черного перца.
8. Подавайте намазку на свежем хлебе, тостах или хрустящих гренках. Также она хорошо подходит в тарталетках или как начинка для лаваша. Закуска получается сытной, ароматной и очень быстрой в приготовлении.
