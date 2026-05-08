Когда нужно быстро приготовить вкусную закуску, выручает простая намазка из шпрот. Для рецепта понадобится всего несколько доступных ингредиентов, а весь процесс занимает считанные минуты. Намазка получается нежной, сытной и отлично сочетается с хрустящим хлебом или гренками. Такой вариант подойдет как для ежедневного перекуса, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусной бюджетной намазки из шпрот опубликована на странице фудблогера ksu foodbloger в Instagram.

Ингредиенты:

шпроты – 1 банка

плавленый сырок – 1-2 шт.

вареные яйца – 2-3 шт.

укроп – небольшой пучок

Способ приготовления:

1. Вареные яйца очистите и натрите на мелкой терке или разомните вилкой.

2. Плавленый сырок также натрите, чтобы масса получилась более нежной.

3. Шпроты переложите в миску и хорошо разомните вилкой вместе с небольшим количеством масла из банки.

4. Добавьте яйца и сырок.

5. Укроп мелко нарежьте и всыпьте к остальным ингредиентам.

6. Тщательно перемешайте массу до однородности.

7. По желанию можно добавить немного черного перца.

8. Подавайте намазку на свежем хлебе, тостах или хрустящих гренках. Также она хорошо подходит в тарталетках или как начинка для лаваша. Закуска получается сытной, ароматной и очень быстрой в приготовлении.

