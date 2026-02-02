Бюджетная намазка с селедкой: легко приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,9 т.
Бюджетная намазка с селедкой: легко приготовить в домашних условиях

Домашние намазки – это простой способ быстро приготовить вкусную закуску без лишних затрат. Сельдь в сочетании с доступными ингредиентами дает нежную, насыщенную по вкусу массу, которая прекрасно подходит к хлебу. Такая намазка готовится за считанные минуты и не требует сложной техники. Ее можно подать на завтрак, перекус или поставить на праздничный стол как бюджетную альтернативу магазинным паштетам.

Идея приготовления бюджетной намазки из сельди опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Бюджетная намазка с селедкой: легко приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

  • филе сельди – 300 г
  • морковь вареная – 150 г
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • масло сливочное – 100 г
  • лук – по вкусу

Способ приготовления:

Бюджетная намазка с селедкой: легко приготовить в домашних условиях

1. Филе сельди нарежьте кусочками и пропустите через мясорубку вместе с вареной морковью и плавлеными сырками. Массу переложите в глубокую миску.

Бюджетная намазка с селедкой: легко приготовить в домашних условиях

2. Добавьте мягкое сливочное масло и мелко нарезанный лук.

3. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. При необходимости подкорректируйте вкус, добавив немного соли или любимые специи.

Бюджетная намазка с селедкой: легко приготовить в домашних условиях

4. Готовую намазку охладите в холодильнике 20-30 минут, после чего подавайте со свежим хлебом, гренками или тостами.

5. Такая закуска хорошо хранится в холодильнике несколько дней и остается вкусной и нежной даже на следующий день.

Бюджетная намазка с селедкой: легко приготовить в домашних условиях

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты