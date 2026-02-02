Домашние намазки – это простой способ быстро приготовить вкусную закуску без лишних затрат. Сельдь в сочетании с доступными ингредиентами дает нежную, насыщенную по вкусу массу, которая прекрасно подходит к хлебу. Такая намазка готовится за считанные минуты и не требует сложной техники. Ее можно подать на завтрак, перекус или поставить на праздничный стол как бюджетную альтернативу магазинным паштетам.

Идея приготовления бюджетной намазки из сельди опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

филе сельди – 300 г

морковь вареная – 150 г

плавленый сырок – 2 шт.

масло сливочное – 100 г

лук – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе сельди нарежьте кусочками и пропустите через мясорубку вместе с вареной морковью и плавлеными сырками. Массу переложите в глубокую миску.

2. Добавьте мягкое сливочное масло и мелко нарезанный лук.

3. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. При необходимости подкорректируйте вкус, добавив немного соли или любимые специи.

4. Готовую намазку охладите в холодильнике 20-30 минут, после чего подавайте со свежим хлебом, гренками или тостами.

5. Такая закуска хорошо хранится в холодильнике несколько дней и остается вкусной и нежной даже на следующий день.

