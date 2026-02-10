Картофель – идеальный продукт для приготовления очень вкусных пирогов, запеканок, зраз, чипсов, а также супов, пюре. Также картофель можно просто очень вкусно запечь, сварить с маслом.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной картофельной запеканки, с сыром и фаршем.

Ингредиенты:

Картофель 1-1,2 кг

Мясной фарш 500-600 г (говядина, свинина или ассорти)

Лук и морковь по 1 шт.

Сыр твердый 100-150 г

Сметана 2-3 ст. л.

Сливочное масло 50 г (для пюре)

Яйца 1-2 шт. (для стабилизации массы)

Специи – соль, перец, чеснок, паприка по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте воду, добавьте масло и яйца, сделайте густое пюре.

2. Начинка: мелко нарежьте лук, натрите морковь. Обжарьте их на сковороде до мягкости, добавьте фарш и готовьте до изменения цвета мяса. В конце добавьте соль, перец и специи.

3. Смажьте форму маслом, выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Следующим слоем выложите весь фарш, а сверху — остальное пюре. Смажьте верхний слой сметаной и посыпьте тертым сыром и готовьте при 180-200°C в духовке 30-35 минут до появления золотистой корочки.

