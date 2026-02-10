Бюджетная запеканка "Все, что есть в холодильнике": самый простой рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
183
Бюджетная запеканка 'Все, что есть в холодильнике': самый простой рецепт сытного блюда

Картофель – идеальный продукт для приготовления очень вкусных пирогов, запеканок, зраз, чипсов, а также супов, пюре. Также картофель можно просто очень вкусно запечь, сварить с маслом. 

Бюджетная запеканка "Все, что есть в холодильнике": самый простой рецепт сытного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной картофельной запеканки, с сыром и фаршем. 

Ингредиенты:

  • Картофель 1-1,2 кг
  • Мясной фарш 500-600 г (говядина, свинина или ассорти)
  • Лук и морковь по 1 шт.
  • Сыр твердый 100-150 г
  • Сметана 2-3 ст. л.
  • Сливочное масло 50 г (для пюре)
  • Яйца 1-2 шт. (для стабилизации массы)
  • Специи – соль, перец, чеснок, паприка по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте воду, добавьте масло и яйца, сделайте густое пюре.

Бюджетная запеканка "Все, что есть в холодильнике": самый простой рецепт сытного блюда

2. Начинка: мелко нарежьте лук, натрите морковь. Обжарьте их на сковороде до мягкости, добавьте фарш и готовьте до изменения цвета мяса. В конце добавьте соль, перец и специи.

Бюджетная запеканка "Все, что есть в холодильнике": самый простой рецепт сытного блюда

3. Смажьте форму маслом, выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Следующим слоем выложите весь фарш, а сверху — остальное пюре. Смажьте верхний слой сметаной и посыпьте тертым сыром и готовьте при 180-200°C в духовке 30-35 минут до появления золотистой корочки.

Бюджетная запеканка "Все, что есть в холодильнике": самый простой рецепт сытного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты