Бюджетные бризоли для праздничного стола: делимся простым рецептом сытного блюда

Рецепт блюда

Бризоли – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как для праздников, так и просто для обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, можно добавить твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем. 

Ингредиенты:

  • 1 пачка вафель
  • 400 г. фарша
  • 1 лук
  • 1 зубок чеснок
  • соль, перец, хмели сунели
  • 6 шт. яйца + специи по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Добавьте в фарш специи, чеснок, яйца, перемешайте.

2. Смажьте вафли фаршем.

3. Взбейте яйца, обмокните бризоли и пожарьте.

