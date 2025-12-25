Бризоли – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как для праздников, так и просто для обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, можно добавить твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем.

Ингредиенты:

1 пачка вафель

400 г. фарша

1 лук

1 зубок чеснок

соль, перец, хмели сунели

6 шт. яйца + специи по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Добавьте в фарш специи, чеснок, яйца, перемешайте.

2. Смажьте вафли фаршем.

3. Взбейте яйца, обмокните бризоли и пожарьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: