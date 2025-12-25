Все рецепты
Бюджетные бризоли для праздничного стола: делимся простым рецептом сытного блюда
Бризоли – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как для праздников, так и просто для обеда и ужина. Для того, чтобы блюдо было еще вкуснее, можно добавить твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 1 пачка вафель
- 400 г. фарша
- 1 лук
- 1 зубок чеснок
- соль, перец, хмели сунели
- 6 шт. яйца + специи по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Добавьте в фарш специи, чеснок, яйца, перемешайте.
2. Смажьте вафли фаршем.
3. Взбейте яйца, обмокните бризоли и пожарьте.
