Бюджетные горячие бутерброды для завтрака за 5 минут: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с любыми начинками, это могут быть – яйца, сыр, колбаса, фарш, овощи, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, простых в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • сыр
  • колбаса
  • кетчуп

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу, добавьте помидоры нарезанные кубиком.

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.

