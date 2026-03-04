Все рецепты
Бюджетные горячие бутерброды для завтрака за 5 минут: самый простой рецепт
Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с любыми начинками, это могут быть – яйца, сыр, колбаса, фарш, овощи, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, простых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр
- колбаса
- кетчуп
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, колбасу, добавьте помидоры нарезанные кубиком.
2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.
