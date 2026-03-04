Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Готовить их можно с любыми начинками, это могут быть – яйца, сыр, колбаса, фарш, овощи, зелень.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, простых в приготовлении горячих бутербродов.

Ингредиенты:

тостовый хлеб

сыр

колбаса

кетчуп

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу, добавьте помидоры нарезанные кубиком.

2. Выложите начинку на хлеб, запекайте в духовке.

