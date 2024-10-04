Бюджетные макароны с грибами для ужина: рецепт блюда з 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Самое простое и сытное блюдо на любой случай – макароны. Готовить их можно с мясным фаршем, рыбными консервами, сыром, морепродуктами, томатной пастой и овощами, ароматными грибами.

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Вкусные макароны с грибами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с грибами, сливочным крем-сыром и чесноком.

Рецепт макарон

Ингредиенты:

  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Тимьян – 1 веточка
  • Грибы – 400 г
  • Масло – 30 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сливочный сыр – 200 г
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Вода из под пасты – 150 мл
  • Паста – 200 г
  • Петрушка

Способ приготовления:

1. Лук и чеснок нарежьте, обжарьте на разогретой сковороде с добавьте небольшого количества растительного масла и чабрец.

Лук с чеснком для блюда

2. Грибы нарежьте и добавьте в сковороду, добавьте масло, соль, перец. Перемешайте и готовьте до золотистого цвета.

Жареные грибы

3. После добавьте сливочный сыр, горчицу и воду, в которой варилась паста.

Макароны с грибами и сливками

4. Далее всыпьте готовую пасту, перемешайте и добавьте измельченную петрушку.

Готовые макароны

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