Бюджетные макароны с грибами для ужина: рецепт блюда з 15 минут
Самое простое и сытное блюдо на любой случай – макароны. Готовить их можно с мясным фаршем, рыбными консервами, сыром, морепродуктами, томатной пастой и овощами, ароматными грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с грибами, сливочным крем-сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Тимьян – 1 веточка
- Грибы – 400 г
- Масло – 30 г
- Соль, перец – по вкусу
- Сливочный сыр – 200 г
- Горчица – 1 ч.л.
- Вода из под пасты – 150 мл
- Паста – 200 г
- Петрушка
Способ приготовления:
1. Лук и чеснок нарежьте, обжарьте на разогретой сковороде с добавьте небольшого количества растительного масла и чабрец.
2. Грибы нарежьте и добавьте в сковороду, добавьте масло, соль, перец. Перемешайте и готовьте до золотистого цвета.
3. После добавьте сливочный сыр, горчицу и воду, в которой варилась паста.
4. Далее всыпьте готовую пасту, перемешайте и добавьте измельченную петрушку.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: