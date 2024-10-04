Самое простое и сытное блюдо на любой случай – макароны. Готовить их можно с мясным фаршем, рыбными консервами, сыром, морепродуктами, томатной пастой и овощами, ароматными грибами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных макарон с грибами, сливочным крем-сыром и чесноком.

Ингредиенты:

Масло растительное – 2 ст.л.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Тимьян – 1 веточка

Грибы – 400 г

Масло – 30 г

Соль, перец – по вкусу

Сливочный сыр – 200 г

Горчица – 1 ч.л.

Вода из под пасты – 150 мл

Паста – 200 г

Петрушка

Способ приготовления:

1. Лук и чеснок нарежьте, обжарьте на разогретой сковороде с добавьте небольшого количества растительного масла и чабрец.

2. Грибы нарежьте и добавьте в сковороду, добавьте масло, соль, перец. Перемешайте и готовьте до золотистого цвета.

3. После добавьте сливочный сыр, горчицу и воду, в которой варилась паста.

4. Далее всыпьте готовую пасту, перемешайте и добавьте измельченную петрушку.

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