Бюджетные мясные бризоли вместо котлет: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
99
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо из мясного фарша, но не любите котлеты, отличной альтернативой будут бризоли. И готовится блюдо намного проще, достаточно всего лишь добавить в фарш специи и пожарить бризоли в кляре. 

Видео дня
Бюджетные мясные бризоли вместо котлет: самый простой рецепт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с вафлями и мясным фаршем. 

Бюджетные мясные бризоли вместо котлет: самый простой рецепт

Ингредиенты:

  • вафли
  • фарш
  • лук
  • яйца
  • специи

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте специи, лук, перемешайте.

Бюджетные мясные бризоли вместо котлет: самый простой рецепт

2. Смажьте фаршем вафли, обмокните в яичный кляр и обжарьте.

Бюджетные мясные бризоли вместо котлет: самый простой рецепт

Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно жарить котлеты, чтобы не было жирных брызг. 

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты