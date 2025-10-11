Видео дня
Бюджетные мясные бризоли вместо котлет: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо из мясного фарша, но не любите котлеты, отличной альтернативой будут бризоли. И готовится блюдо намного проще, достаточно всего лишь добавить в фарш специи и пожарить бризоли в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с вафлями и мясным фаршем.
Ингредиенты:
- вафли
- фарш
- лук
- яйца
- специи
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте специи, лук, перемешайте.
2. Смажьте фаршем вафли, обмокните в яичный кляр и обжарьте.
Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно жарить котлеты, чтобы не было жирных брызг.