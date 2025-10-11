Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо из мясного фарша, но не любите котлеты, отличной альтернативой будут бризоли. И готовится блюдо намного проще, достаточно всего лишь добавить в фарш специи и пожарить бризоли в кляре.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бризолей с вафлями и мясным фаршем.

Ингредиенты:

вафли

фарш

лук

яйца

специи

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте специи, лук, перемешайте.

2. Смажьте фаршем вафли, обмокните в яичный кляр и обжарьте.

