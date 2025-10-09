Котлеты – самое простое блюдо из мяса, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, что готовить их можно по-разному – не обязательно жарить, можно просто запечь в духовке.

делится советами, как приготовить нежирные, и вкусные домашние котлеты.

Как приготовить вкусные котлеты

Достаньте котлеты из холодильника за 25-30 минут до жарки. Они должны слегка "погреться" при комнатной температуре.

Для жарки лучше всего использовать растительное масло. Сливочное масло будет подгорать, но небольшое его количество можно добавить в самом конце жарки, что бы придать котлетам неповторимый "сливочный" вкус и аромат. Масло должно покрывать все дно сковороды тонким слоем, если его будет мало, то котлеты могут подгореть.

Выкладывайте котлеты на хорошо разогретую сковороду (желательно с толстым дном). Не стоит выкладывать котлеты "впритык" – их будет трудно перевернуть на другую сторону. Лучше, если они не будут соприкасаться друг с другом.

Как правильно жарить котлеты

Сначала нужно обжарить котлеты на сильном огне до румяной̆ корочки с одной̆ стороны, затем – с другой̆. Так котлеты не потеряют сочность – сок останется внутри. Жарить котлеты из мяса необходимо не менее 2-ух минут с каждой стороны, а из птицы не менее 1,5 минут.

Далее у вас есть два варианта, как довести котлеты до готовности:

1 вариант

Поставьте их в духовку, заранее разогретую до 200-220°С примерно на 10-15 минут. Если вы готовите замороженные котлеты, то держите котлеты в духовке 20-25 минут.

2 вариант

Убавить огонь под сковородой до минимума и накрыть ее крышкой. Под крышкой котлеты доводите до готовности – держите их 7-10 минут, затем переверните и снова накройте крышкой на 7-10 минут.

