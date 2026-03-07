Не спешите выбрасывать пригорелые кастрюли и сковороды, ведь их можно очень быстро и легко отмыть. Для этого даже подойдут не моющие средства, а простая сода, лимонная кислота.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, какими домашними средствами до блеска отмыть нагар на кастрюлях.

Пищевая сода

Подходит для большинства кастрюль (кроме алюминиевых). Засыпьте дно содой, добавьте немного воды до состояния кашицы и оставьте на 2-3 часа, затем потрите губкой. Для сильного нагара прокипятите в кастрюле раствор (полстакана соды на 1 л воды) в течение 30 минут.

Уксус (9%)

Отлично справляется с известковым налетом и легким нагаром. Залейте загрязненные места уксусом на 1-2 часа. Для усиления эффекта можно добавить соду (когда смесь перестанет шипеть, подождите 10 минут и мойте).

Лимонная кислота

Идеально для кастрюль из нержавейки и эмали. Налейте воду, всыпьте 2 ст. ложки кислоты и кипятите 15-20 минут.

Способы для конкретных материалов

Эмалированная кастрюля

Используйте обычную соль. Залейте дно водой, добавьте 5-6 ст. ложек соли и кипятите около 40 минут – нагар начнет отходить слоями. Важно: не трите горячую эмаль холодной водой, она может треснуть.

Алюминиевая кастрюля

Этот металл не любит агрессивную щелочь и кислоты. Поможет хозяйственное мыло. Натрите половину бруска, растворите в воде и прокипятите 15 минут. Также можно использовать яблочный или лимонный сок для удаления черноты внутри.

Нержавеющая сталь

Помимо лимонной кислоты, можно использовать активированный уголь.

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем до блеска и без химии отчистить духовку от жира и нагара.