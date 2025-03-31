Чем нельзя мыть фарфоровую посуду: вы только испортите материал
Фарфоровая посуда считается настоящим символом элегантности и изысканного вкуса. Он прекрасно дополняет сервировку стола, придавая ему особый шарм. Однако этот материал достаточно прихотливый в уходе, и неправильное мытье может не только ухудшить его внешний вид, но и навсегда испортить.
Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки не следует допускать при уходе за фарфоровой посудой. Некоторые моющие средства, жесткие губки и даже обычная вода могут повлиять на качество покрытия.
Что категорически нельзя использовать для мытья фарфора
Абразивные губки и щетки
Жесткие губки, металлические щетки или скребки могут оставлять на поверхности микро-царапины, со временем тускнеющие и накапливающие загрязнения. Фарфор имеет тонкое глазированное покрытие, а также незначительные царапины могут его повредить.
Обычные моющие средства с агрессивным составом
Многие бытовые средства содержат агрессивные химические компоненты, в том числе аммиак, хлор или кислоту. Они разрушают глазированное покрытие, приводят к появлению тусклости и могут даже изменить цвет росписи на посуде.
Горячая вода
Резкие перепады температуры могут вызвать микротрещины в структуре фарфора. Особенно опасно погружать горячую посуду в холодную воду – это может вызвать растрескивание материала.
Посудомоечная машина
Автоматическая мойка под сильным напором воды и при высоких температурах разрушает тонкую глазурь, а химические таблетки для посудомойки содержат вещества, которые могут оставлять матовый налет на фарфоре.
Сода и другие жесткие чистящие порошки
Сода является отличным природным чистящим средством, но для фарфора она слишком агрессивна. Она действует как мелкий абразив, стирая сверкающий слой посуды.
Как правильно мыть фарфоровую посуду
- Используйте мягкие губки или ткань для очистки.
- Оптимальная температура воды – 30-35°C.
- Для мытья лучше выбирать мягкие жидкие средства без агрессивных примесей.
- Избегайте замачивания посуды на длительное время, чтобы избежать повреждения покрытия.
- После мытья фарфоровую посуду следует аккуратно вытереть мягкой тканью, а не оставлять мокрой.
Дополнительные секреты ухода
- Если на фарфоре появился желтый налет, то его можно легко устранить раствором лимонной кислоты или винного уксуса.
- Чтобы вернуть посуде блеск, добавьте в воду несколько капель нашатырного спирта.
- Посуда с золотым или серебряным декором вообще не стоит тереть – лучше просто ополоснуть в слабом мыльном растворе.
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