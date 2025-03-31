Фарфоровая посуда считается настоящим символом элегантности и изысканного вкуса. Он прекрасно дополняет сервировку стола, придавая ему особый шарм. Однако этот материал достаточно прихотливый в уходе, и неправильное мытье может не только ухудшить его внешний вид, но и навсегда испортить.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки не следует допускать при уходе за фарфоровой посудой. Некоторые моющие средства, жесткие губки и даже обычная вода могут повлиять на качество покрытия.

Что категорически нельзя использовать для мытья фарфора

Абразивные губки и щетки

Жесткие губки, металлические щетки или скребки могут оставлять на поверхности микро-царапины, со временем тускнеющие и накапливающие загрязнения. Фарфор имеет тонкое глазированное покрытие, а также незначительные царапины могут его повредить.

Обычные моющие средства с агрессивным составом

Многие бытовые средства содержат агрессивные химические компоненты, в том числе аммиак, хлор или кислоту. Они разрушают глазированное покрытие, приводят к появлению тусклости и могут даже изменить цвет росписи на посуде.

Горячая вода

Резкие перепады температуры могут вызвать микротрещины в структуре фарфора. Особенно опасно погружать горячую посуду в холодную воду – это может вызвать растрескивание материала.

Посудомоечная машина

Автоматическая мойка под сильным напором воды и при высоких температурах разрушает тонкую глазурь, а химические таблетки для посудомойки содержат вещества, которые могут оставлять матовый налет на фарфоре.

Сода и другие жесткие чистящие порошки

Сода является отличным природным чистящим средством, но для фарфора она слишком агрессивна. Она действует как мелкий абразив, стирая сверкающий слой посуды.

Как правильно мыть фарфоровую посуду

Используйте мягкие губки или ткань для очистки.

Оптимальная температура воды – 30-35°C.

Для мытья лучше выбирать мягкие жидкие средства без агрессивных примесей.

Избегайте замачивания посуды на длительное время, чтобы избежать повреждения покрытия.

После мытья фарфоровую посуду следует аккуратно вытереть мягкой тканью, а не оставлять мокрой.

Дополнительные секреты ухода

Если на фарфоре появился желтый налет, то его можно легко устранить раствором лимонной кислоты или винного уксуса.

Чтобы вернуть посуде блеск, добавьте в воду несколько капель нашатырного спирта.

Посуда с золотым или серебряным декором вообще не стоит тереть – лучше просто ополоснуть в слабом мыльном растворе.

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