Посуда из нержавеющей стали считается универсальной и широко используется как в домашних условиях, так и в ресторанах. Его привлекательный внешний вид, прочность и удобство в уходе делают его одним из популярнейших выборов среди поваров. Однако есть продукты, которые не рекомендуется готовить в такой посуде, поскольку это может повлиять на качество пищи и даже привести к повреждению посуды.

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Редакция FoodOboz предлагает ознакомиться с перечнем ингредиентов, которые лучше избегать при приготовлении в посуде из нержавеющей стали. Причины достаточно веские.

1. Кислые продукты: томатный соус, цитрусовые соки и уксус

Нержавеющая сталь может вступать в реакцию с кислыми продуктами, особенно при продолжительном контакте. Это может привести к появлению пятен или разводов на поверхности. При приготовлении кислых блюд из посуды могут выделяться никель и хром, негативно влияющие на здоровье. Для таких продуктов лучше использовать эмалированную, чугунную или посуду с антипригарным покрытием.

2. Яйца

Даже если смазать сковороду растительным маслом, яйца часто пристают к поверхности нержавейки. Это затрудняет приготовление яичницы или омлета и делает процесс мытья посуды более сложным. Оптимальным вариантом для яиц являются сковородки с антипригарным покрытием или специально обработанная чугунная посуда.

3. Блинчики

Блинчики нуждаются в ровной и гладкой поверхности, которая обеспечивает легкое переворачивание и сохраняет их целостность. Нержавеющая сталь не подходит для этой задачи – тесто прилипает, и блины рвутся. Для идеальных блинов лучше выбирать чугунные или антипригарные сковородки.

4. Рыба

Нежное рыбное филе часто прилипает к поверхности посуды из нержавеющей стали. Это не только затрудняет переворачивание, но портит внешний вид блюда. Для жарки рыбы используйте посуду с антипригарным покрытием или специально подготовленный чугун.

5. Стейк и другое мясо

Хотя нержавейка хорошо выдерживает высокие температуры, она не обеспечивает той хрустящей корочки, которая получается при приготовлении на гриле. Кроме того, гриль позволяет использовать меньше масла, что делает блюдо более полезным. Для приготовления стейков лучше выбрать гриль-пательную или чугунную сковородку.

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