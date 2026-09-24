Чем полезен инжир и что из него приготовить: рецепт вкусной закуски за 10 минут

Инжир – очень вкусный и полезный фрукт, который лучше всего есть в сыром виде, а также з него можно готовить закуски, салаты, варенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного инжира с орехами и сыром.

Ингредиенты:

инжир

спелая груша

камамбер

орехи

тимьян

мед

Способ приготовления:

1. Разрежьте пополам инжир и почистите грушу, добавьте сыр, орехи, полейте медом и запекайте.

Подавайте сразу!

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