Чем полезен инжир и что из него приготовить: рецепт вкусной закуски за 10 минут
1 минута
1,1 т.
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Инжир – очень вкусный и полезный фрукт, который лучше всего есть в сыром виде, а также з него можно готовить закуски, салаты, варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного инжира с орехами и сыром.
Ингредиенты:
- инжир
- спелая груша
- камамбер
- орехи
- тимьян
- мед
Способ приготовления:
1. Разрежьте пополам инжир и почистите грушу, добавьте сыр, орехи, полейте медом и запекайте.
Подавайте сразу!
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