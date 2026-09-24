Чем полезен инжир и что из него приготовить: рецепт вкусной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Рецепт закуски
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Инжир – очень вкусный и полезный фрукт, который лучше всего есть в сыром виде, а также з него можно готовить закуски, салаты, варенье.

Что приготовить из инжира

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, запеченного инжира с орехами и сыром.

Ингредиенты:

  • инжир
  • спелая груша
  • камамбер
  • орехи
  • тимьян
  • мед

Способ приготовления:

1. Разрежьте пополам инжир и почистите грушу, добавьте сыр, орехи, полейте медом и запекайте.

Ингредиенты для блюда

Подавайте сразу!

Готовая закуска

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