Ежедневные пищевые привычки известных людей всегда вызывают интерес. Особенно когда речь идет о меню, которое выглядит нетипично даже для фастфуд-культуры. Один из журналистов решил на собственном опыте проверить, что происходит с организмом, если есть так, как это делает Дональд Трамп.

О своем опыте журналист Брайан Диллон рассказал в материале для британского издания EXPRESS, где он в формате личного эксперимента решил на один день полностью воспроизвести пищевые привычки Дональда Трампа и описал собственные ощущения и последствия такого меню

Что входит в ежедневное меню Дональда Трампа

Пищевые предпочтения Дональда Трампа давно стали предметом обсуждений. Президент США не скрывает своей любви к фастфуду и сладким напиткам. По словам людей из его окружения, он может не есть более полусуток, а затем потреблять всю дневную норму пищи за один раз.

Типичный набор выглядит впечатляюще: большой картофель фри, бигмак, четвертьфунтовый бургер, филе-о-фиш, шоколадный молочный коктейль и значительное количество диетической колы в течение дня. Именно такое меню журналист и решил полностью повторить.

Как проходил эксперимент

Автор материала поставил себе задачу прожить день, максимально приближенный к пищевому режиму Трампа. Он придерживался того же принципа – длительный перерыв без еды, а затем большое количество фастфуда за короткое время.

Уже в первой половине дня он отметил, что ощущение сытости появляется слишком резко, а тяжесть – почти сразу после еды. По его словам, такой режим оказался неожиданно изнурительным и не дал ожидаемого заряда энергии.

Реакция организма в течение дня

Самым сложным моментом стала вторая половина дня. Журналист признался, что чувствовал тошноту, слабость и общий дискомфорт. Вместо бодрости появилось желание просто прилечь и ничего не делать.

Особенно тяжело далось сочетание большого количества пищи со сладкими напитками. Постоянное употребление газировки не принесло облегчения, а лишь усилило ощущение перегрузки.

Почему этот опыт стал показательным

Эксперимент наглядно продемонстрировал, что меню, которое может выглядеть привлекательно на фото или в рекламе, в реальной жизни воспринимается совсем иначе. Даже один день такого питания оказался серьезным испытанием.

Сам автор подытожил, что повторять этот опыт он бы не хотел. По его словам, ощущения после такого дня были настолько неприятными, что на восстановление ушло еще немало времени.

Почему история вызвала резонанс

Меню Дональда Трампа снова привлекло внимание не только из-за его популярности, но и из-за контраста между привычными представлениями о повседневной еде и реальностью такого рациона. Личный эксперимент журналиста показал, что за громкими названиями бургеров и напитков скрывается совсем не легкий день для организма.

Именно поэтому эта история быстро стала обсуждаемой, как пример того, что пищевые привычки публичных людей не всегда стоит воспринимать как норму для повторения.

