Что добавить в фарш для котлет, чтобы были сочными: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Куриные рубленные котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу сырые овощи, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленых котлет из филе, с сыром и овощами.

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • сладкий перец
  • помидор
  • сыр
  • яйцо
  • соль, перец
  • 2 ст.л муки

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и соединяем до однородности.

2. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаются котлетки с картофельным пюре и овощным салатиком!

