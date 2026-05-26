Куриные рубленные котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу сырые овощи, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленых котлет из филе, с сыром и овощами.

Ингредиенты:

филе курицы

сладкий перец

помидор

сыр

яйцо

соль, перец

2 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и соединяем до однородности.

2. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаются котлетки с картофельным пюре и овощным салатиком!

