Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: нужно всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
Домашние куриные котлеты можно готовить на сковороде, но лучше – в духовке, или аэрогриле. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу тертые свежие овощи, например, морковь, картофель, кабачок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом сочных, вкусных куриных котлет с морковью и картофелем. 

Ингредиенты:

  • Куриный фарш 400 г
  • Картофель 1 крупный
  • Морковь 1 шт. 
  • Лук 1 шт. 
  • Панировочные сухари 30 г
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень по желанию

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляю натертые на мелкой терке морковь, картофель и лук. По желанию – зелень. Обязательно добавляю сухари, соль и перец и хорошо перемешиваю до однородной массы.

2. Формирую небольшие котлетки и обжариваю на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

3. Затем перекладываю в форму, застеленную пергаментом, и запекаю при 200°С примерно 15-20 минут.

