Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: нужно всего два ингредиента
Домашние куриные котлеты можно готовить на сковороде, но лучше – в духовке, или аэрогриле. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в основу тертые свежие овощи, например, морковь, картофель, кабачок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом сочных, вкусных куриных котлет с морковью и картофелем.
Ингредиенты:
- Куриный фарш 400 г
- Картофель 1 крупный
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Панировочные сухари 30 г
- Соль, перец по вкусу
- Зелень по желанию
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляю натертые на мелкой терке морковь, картофель и лук. По желанию – зелень. Обязательно добавляю сухари, соль и перец и хорошо перемешиваю до однородной массы.
2. Формирую небольшие котлетки и обжариваю на небольшом количестве масла до золотистой корочки.
3. Затем перекладываю в форму, застеленную пергаментом, и запекаю при 200°С примерно 15-20 минут.
