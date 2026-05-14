Что добавить в фарш для котлет для сочности: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Кулинария
Филе – лучший продукт для приготовления вкусных и сочных котлет. Для сочности котлет, кулинары советуют добавить в фарш тертый кабачок или морковь, твердый сыр или моцареллу. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сочных котлет из куриного филе, с тертым кабачков и сыром. 

Ингредиенты:

  • филе
  • кабачок, помидор 
  • сыр твердый 
  • специи 
  • мука
  • яйцо

Способ приготовления:

1. Филе пропустите через мясорубку, добавьте тертый отжатый кабачок, сыр, яйцо, муку и специи, перемешайте.

2. Пожарьте или запеките котлеты.

