Котлеты – одно из самых вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Готовить блюдо можно из любого фарша, а особенно вкусно будет – из куриного, но нужно добавить или сыр, или тертые овощи, сухари, чтобы котлеты были сочными.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусных куриных котлет с твердым сыром и творогом.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

творог – 250 г творога 250 г

мука – 70 г

сметана – 70 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

специи: соль, перец – по вкусу

растительное масло

Способ приготовления:

1. Сыр перетрите вилкой, смешайте его с куриным фаршем. Добавьте натертый на терке сыр, сметану, яйца, специи и муку. Вымешайте до однородности.

2. Сковороду с растительным маслом хорошо разогрейте. Ложкой выложите фарш на сковороду, образуя ею котлетку. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты, с каждой стороны до румяности.

3. Готовые котлеты сложите в кастрюлю, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Эти котлетки можно запекать в духовке на смазанном пергаменте при 180 С 10-15 минут.

