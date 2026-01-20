Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными и мягкими: всего один ингредиент
Котлеты – одно из самых вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Готовить блюдо можно из любого фарша, а особенно вкусно будет – из куриного, но нужно добавить или сыр, или тертые овощи, сухари, чтобы котлеты были сочными.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусных куриных котлет с твердым сыром и творогом.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- творог – 250 г творога 250 г
- мука – 70 г
- сметана – 70 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- специи: соль, перец – по вкусу
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Сыр перетрите вилкой, смешайте его с куриным фаршем. Добавьте натертый на терке сыр, сметану, яйца, специи и муку. Вымешайте до однородности.
2. Сковороду с растительным маслом хорошо разогрейте. Ложкой выложите фарш на сковороду, образуя ею котлетку. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты, с каждой стороны до румяности.
3. Готовые котлеты сложите в кастрюлю, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Эти котлетки можно запекать в духовке на смазанном пергаменте при 180 С 10-15 минут.
