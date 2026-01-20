Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными и мягкими: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными и мягкими: всего один ингредиент

Котлеты – одно из самых вкусных и сытных блюд для обеда и ужина. Готовить блюдо можно из любого фарша, а особенно вкусно будет – из куриного, но нужно добавить или сыр, или тертые овощи, сухари, чтобы котлеты были сочными.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными и мягкими: всего один ингредиент

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусных куриных котлет с твердым сыром и творогом.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными и мягкими: всего один ингредиент

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • творог – 250 г творога 250 г
  • мука – 70 г
  • сметана – 70 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • растительное масло

Способ приготовления:

1. Сыр перетрите вилкой, смешайте его с куриным фаршем. Добавьте натертый на терке сыр, сметану, яйца, специи и муку. Вымешайте до однородности.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными и мягкими: всего один ингредиент

2. Сковороду с растительным маслом хорошо разогрейте. Ложкой выложите фарш на сковороду, образуя ею котлетку. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты, с каждой стороны до румяности.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными и мягкими: всего один ингредиент

3. Готовые котлеты сложите в кастрюлю, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Эти котлетки можно запекать в духовке на смазанном пергаменте при 180 С 10-15 минут.

Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными и мягкими: всего один ингредиент

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты