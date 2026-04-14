Что добавить в фарш для куриных котлет, чтобы они были сочными: всего два ингредиента
Куриные котлеты – лучший вариант блюда для сытного и вкусного блюда для обеда и ужина. Для сочности кулинары советуют добавить не хлеб, он сделает котлеты забитыми, а вот вареные яйца, плавленный сыр, сырые овощи, сыр твердый, сливки – добавят сочности котлетам.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с плавленным сыром.
Ингредиенты:
- куриное филе 800 г
- яйца вареные 4 шт.
- плавленый сырок 2 шт.
- сливки (18-33%) 100 мл
- специи: соль, перец, карри по вкусу
- мука
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Филе перекрутить на мясорубке, можно использовать готовый куриный фарш. Добавить сливки и специи, перемешать. Добавить потертые вареные яйца и слегка подмороженные плавленые сырки, перемешать до однородности и дать немного постоять в холодильнике.
2. Мокрыми руками, или лучше в перчатках, сформировать продолговатые котлетки, хорошо обвалять в муке.
3. Обжаривать на достаточном количестве масла в разогретой сковороде на небольшом огне 5 минут, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и жарить еще 5 минут.
