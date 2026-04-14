Куриные котлеты – лучший вариант блюда для сытного и вкусного блюда для обеда и ужина. Для сочности кулинары советуют добавить не хлеб, он сделает котлеты забитыми, а вот вареные яйца, плавленный сыр, сырые овощи, сыр твердый, сливки – добавят сочности котлетам.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет с плавленным сыром.

Ингредиенты:

куриное филе 800 г

яйца вареные 4 шт.

плавленый сырок 2 шт.

сливки (18-33%) 100 мл

специи: соль, перец, карри по вкусу

мука

растительное масло

Способ приготовления:

1. Филе перекрутить на мясорубке, можно использовать готовый куриный фарш. Добавить сливки и специи, перемешать. Добавить потертые вареные яйца и слегка подмороженные плавленые сырки, перемешать до однородности и дать немного постоять в холодильнике.

2. Мокрыми руками, или лучше в перчатках, сформировать продолговатые котлетки, хорошо обвалять в муке.

3. Обжаривать на достаточном количестве масла в разогретой сковороде на небольшом огне 5 минут, перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и жарить еще 5 минут.

