Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, тертый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет, со сладким перцем и сыром.

Ингредиенты:

филе курицы

сладкий перец

помидор

сыр

яйцо

соль, перец

2 ст.л муки

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и соединяем до однородности.

2. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаются котлетки с картофельным пюре и овощным салатиком!

