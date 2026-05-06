Что добавить в фарш для рубленных котлет, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

Ирина Мельниченко
Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, тертый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет, со сладким перцем и сыром. 

Ингредиенты: 

  • филе курицы
  • сладкий перец
  • помидор
  • сыр
  • яйцо
  • соль, перец
  • 2 ст.л муки

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и соединяем до однородности.

2. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаются котлетки с картофельным пюре и овощным салатиком!

