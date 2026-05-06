Что добавить в фарш для рубленных котлет, чтобы они были сочными: всего два ингредиента
Куриное филе – лучший продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш свежие овощи, тертый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рубленных котлет, со сладким перцем и сыром.
Ингредиенты:
- филе курицы
- сладкий перец
- помидор
- сыр
- яйцо
- соль, перец
- 2 ст.л муки
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем на мелкие кусочки и соединяем до однородности.
2. Жарим на невысоком огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Подаются котлетки с картофельным пюре и овощным салатиком!
