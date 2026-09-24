Что добавить в омлет, чтобы он не опал и был пышным: делимся кулинарными лайфхаками

Самое простое и вкусное блюдо из для завтрака – омлет. Готовить их можно на молоке, сметане, сливках, даже просто майонезе и воде.

Редакция FoodOboz делится полезными лайфхакам от кулинаров, как правильно готовить омлет и что добавить в основу, чтобы омлет не оседал.

Мука или крахмал

Они создают прочный каркас, который удерживает воздушные пузырьки внутри. Перед добавлением растворите их в небольшом количестве жидкости, чтобы не было комочков.

Творог или твердый сыр

Белки творога формируют стабильную структуру блюда.

Холодная вода вместо лишнего молока

Большое количество молока утяжеляет массу. Замените часть молока или всю его порцию холодной водой (из расчета 1 столовая ложка на одно яйцо).

Основные правила приготовления

Не взбивайте яйца слишком долго миксером до густой пены – омлет поднимется из-за избытка воздуха, а затем резко опустится. Достаточно просто взбить их вилкой или венчиком до однородности.

Жарьте на среднем или слабом огне под крышкой, не открывая ее во время приготовления, а после выключения огня дайте омлету постоять минуту-две, не снимая крышку сразу. Используйте ингредиенты комнатной температуры.

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