Протеиновый порошок – это не только заменитель спортивного коктейля. Такой продукт можно легко включить в ежедневное меню, если хочется разнообразить рацион, увеличить количество белка или просто полакомиться чем-то вкусным без лишнего сахара. Особенно удобно это для тех, кому не нравится протеин в виде напитка или сложно доедать привычную белковую пищу. Стоит лишь знать несколько проверенных способов приготовления.

Простыми рецептами полезных блюд из протеина поделилась нутрициолог Наталья Козак (good.food.plan) на своей странице в Instagram.

1. Протеиновые панкейки с протеином

Рыхлые и ароматные блины с добавлением белка – отличный вариант на завтрак или перекус

Ингредиенты: 1 яйцо, 5 г ванильного сахара, 100 г йогурта (1,6%), ¼ ч. л. соды, 40 г муки, 1 порция протеина.

Смешайте йогурт комнатной температуры с содой, отдельно соедините яйцо с ванильным сахаром. Затем объедините все ингредиенты и выпекайте панкейки на разогретой сковороде. Подавайте с ягодами, йогуртом или орешками.

2. Каша с протеином

Этот вариант отлично подходит для быстрого завтрака.

Ингредиенты: 50 г овсянки, 1 порция протеина, 50 г банана, 50 г ягод, немного орехов или семян.

В сухие хлопья добавьте протеин, залейте горячей водой, перемешайте и дайте настояться. Добавьте фрукты, ягоды, семена или орешки – и питательное блюдо готово.

3. Протеиновый кофе

Вкусный холодный напиток, который заряжает энергией.

Ингредиенты: 1 порция эспрессо, 1 порция протеина, 200 мл воды, лед.

Растворите протеин в воде, добавьте эспрессо и несколько кубиков льда. Получите полезную альтернативу сладкому фраппе.

4. Домашнее мороженое с протеином

Замороженный десерт, который не вредит фигуре.

Ингредиенты: 1 порция протеина, 100 г малины или клубники, 100 г банана, 150 мл воды.

В блендере смешайте все ингредиенты до однородной массы. Перелейте в формы для мороженого и заморозьте. Такой десерт особенно уместен в жаркие дни.

5. Протеиновые вафли

Хрустящие снаружи и мягкие внутри – отличная замена магазинным сладостям.

Ингредиенты: 40 г овсянки (смолоть в муку), 100 г творога 1%, 1 яйцо, 50 г молока, ¼ ч. л. разрыхлителя, 1 порция протеина, немного ванилина.

Смешайте все составляющие, тесто выложите в разогретую вафельницу. Выпекайте 5–7 минут до готовности.

Полезный совет

Для приготовления этих блюд лучше использовать протеиновый изолят. Он имеет приятный вкус, хорошо растворяется и подходит даже тем, кто избегает лактозы.

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