Что нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях: назван перечень блюд
Алюминиевые кастрюли есть почти на каждой кухне. Они легкие, удобные и недорогие. Но не все можно у них готовить. Некоторые продукты могут испортить и вкус блюда, и саму посуду. Чтобы избежать ошибок, следует знать, какие блюда алюминий не "любит".
Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя готовить в алюминиевой посуде. Вы можете испортить и емкость, и продукты.
Что не рекомендуется готовить в алюминиевой посуде
Кислые блюда
Алюминий активно реагирует с кислотой. Приготовление борща, томатного супа или блюда с помидорами может привести к потемнению посуды и измененному вкусу пищи. В этот список входят:
- борщ
- томатный суп
- блюда с томатным соусом
- щавелевые супы
- лимонные соусы
Маринады и варенье
При варке фруктов с сахаром или уксусом происходит реакция, которая может изменить вкус и даже сделать блюдо непригодным к употреблению.
- домашние заготовки
- варенье
- фруктовые компоты
- уксусные маринады
Молоко и молочные продукты
Молоко в алюминиевой кастрюле легко пригорает и может приобретать металлический привкус. Это касается других молочных блюд, таких как каши с молоком.
Рыба и соленые блюда
Соль также активно взаимодействует с алюминием. Соленую рыбу или солянки лучше готовить в посуде из нержавейки или керамики.
Свекла и блюда с ней
Даже обычная варка свеклы в алюминиевой кастрюле может изменить цвет овоща, сделать его менее привлекательным и изменить вкус.
Алюминиевая посуда удобная, но требует осторожности. Чтобы ваши блюда были вкусными и без постороннего привкуса, лучше избегать приготовления в нем кислых, соленых и молочных продуктов. Для таких случаев идеально подойдет посуда из нержавеющей стали, эмалированное или жаропрочное стекло.
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