Что нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях: назван перечень блюд

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
48
Что нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях: назван перечень блюд

Алюминиевые кастрюли есть почти на каждой кухне. Они легкие, удобные и недорогие. Но не все можно у них готовить. Некоторые продукты могут испортить и вкус блюда, и саму посуду. Чтобы избежать ошибок, следует знать, какие блюда алюминий не "любит".

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя готовить в алюминиевой посуде. Вы можете испортить и емкость, и продукты.

Что нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях: назван перечень блюд

Что не рекомендуется готовить в алюминиевой посуде

Кислые блюда

Алюминий активно реагирует с кислотой. Приготовление борща, томатного супа или блюда с помидорами может привести к потемнению посуды и измененному вкусу пищи. В этот список входят:

  • борщ
  • томатный суп
  • блюда с томатным соусом
  • щавелевые супы
  • лимонные соусы

Маринады и варенье

При варке фруктов с сахаром или уксусом происходит реакция, которая может изменить вкус и даже сделать блюдо непригодным к употреблению.

  • домашние заготовки
  • варенье
  • фруктовые компоты
  • уксусные маринады

Молоко и молочные продукты

Что нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях: назван перечень блюд

Молоко в алюминиевой кастрюле легко пригорает и может приобретать металлический привкус. Это касается других молочных блюд, таких как каши с молоком.

Рыба и соленые блюда

Что нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях: назван перечень блюд

Соль также активно взаимодействует с алюминием. Соленую рыбу или солянки лучше готовить в посуде из нержавейки или керамики.

Свекла и блюда с ней

Что нельзя готовить в алюминиевых кастрюлях: назван перечень блюд

Даже обычная варка свеклы в алюминиевой кастрюле может изменить цвет овоща, сделать его менее привлекательным и изменить вкус.

Алюминиевая посуда удобная, но требует осторожности. Чтобы ваши блюда были вкусными и без постороннего привкуса, лучше избегать приготовления в нем кислых, соленых и молочных продуктов. Для таких случаев идеально подойдет посуда из нержавеющей стали, эмалированное или жаропрочное стекло.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как нельзя варить макароны

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты