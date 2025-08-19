Что нельзя мыть в посудомойке: вы испортите технику и кухонные принадлежности
Посудомоечная машина значительно упрощает жизнь на кухне, экономит время и силы. Современные модели легко справляются с горой тарелок, кастрюль и бокалов. Однако не все предметы выдерживают высокую температуру, длительное пребывание в воде и действие моющих средств. Неправильное использование техники может привести к поломке самой машины или порче посуды.
Редакция FoodOboz расскажет, какие вещи категорически нельзя мыть в посудомойке. Советы помогут вам избежать лишних трат.
Какие предметы испортит посудомойка
Деревянные принадлежности
Лопатки, скалки, разделочные доски и другие изделия из дерева быстро деформируются. Влага заставляет материал разбухать, а горячий воздух во время сушки высушивает его до трещин. В результате деревянные предметы теряют форму и становятся непригодными для использования.
Алюминиевая посуда
Кастрюли, сотейники и кружки из алюминия при контакте с агрессивной химией темнеют, а на поверхности появляется налет. Он может оседать на стенках самой машины и портить другую посуду. Кроме того, алюминий со временем окисляется, что чревато и поломкой техники.
Серебро и мельхиор
Приборы из серебра или старого мельхиора под воздействием моющих средств темнеют и теряют блеск. Восстановить первоначальный вид после такого мытья почти невозможно.
Чугунные сковородки и кастрюли
Автоматическая мойка смывает естественный защитный слой жира, который образуется во время готовки. Без него чугун начинает ржаветь, поэтому такой посуде подходит только ручная мойка.
Ножи и другие режущие предметы
Лезвия быстро тупятся от воздействия воды и моющих средств. Даже дорогие ножи после нескольких циклов в машине теряют остроту.
Тефлоновое покрытие
Сковородки и кастрюли с антипригарным слоем в посудомойке долго не прослужат. Моющие средства повреждают тефлон, и он начинает отслаиваться.
Хрусталь и тонкое стекло
Вазы, бокалы или конфетницы даже при деликатном режиме теряют прозрачность и блеск. Материал становится тусклым, а изделие быстро теряет привлекательный вид.
Термоси
Автоматическая мойка может повредить вакуумную прослойку внутри. После этого термос уже не будет держать тепло.
