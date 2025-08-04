Со временем даже качественная посуда теряет опрятный вид: появляются нагар, пятна жира и темный налет, которые трудно отмыть обычными средствами. Вернуть кастрюлям и сковородкам первоначальный блеск можно простыми способами без дорогих чистящих порошков. Для этого понадобятся обычные продукты, которые есть на каждой кухне.

Редакция FoodOboz расскажет о правильном подходе, который поможет избавиться от стойких загрязнений и продлить срок службы любимой посуды.

Как очистить посуду содой

Самый простой и проверенный метод – использование пищевой соды. Она подходит для нержавеющей стали, алюминия, стекла, керамики и фарфора.

Что нужно сделать:

1. Смочить загрязненную поверхность кастрюли или сковородки.

2. Равномерно посыпать пищевой содой и оставить на несколько минут.

3. Когда порошок побелеет, потереть жесткой стороной губки.

4. В случае стойких пятен процедуру повторить.

5. После очистки тщательно промыть посуду теплой водой и вытереть насухо.

6. Сода не только отмывает нагар и жир, но и нейтрализует неприятные запахи благодаря своим свойствам.

Для старого нагара можно использовать соду вместе с фольгой:

1. Нанести на загрязнение густую пасту из соды и воды.

2. Смять фольгу в комок и потереть поверхность.

3. После очистки промыть посуду и высушить.

Вываривание посуды для глубокой очистки для глубокой очистки

Еще один эффективный метод – вываривания. В ведро воды добавляют 4 столовые ложки хозяйственного мыла, 2 столовые ложки соды и 2 столовые ложки лимонной кислоты. Посуду погружают в раствор и кипятят около часа. После остывания загрязнения легко отходят даже со старых кастрюль.

Правильная очистка позволяет не только вернуть блеск посуде, но и сохранить ее в хорошем состоянии надолго.

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