Как до блеска почистить кастрюли и сковородки: самый действенный способ
Со временем даже качественная посуда теряет опрятный вид: появляются нагар, пятна жира и темный налет, которые трудно отмыть обычными средствами. Вернуть кастрюлям и сковородкам первоначальный блеск можно простыми способами без дорогих чистящих порошков. Для этого понадобятся обычные продукты, которые есть на каждой кухне.
Редакция FoodOboz расскажет о правильном подходе, который поможет избавиться от стойких загрязнений и продлить срок службы любимой посуды.
Как очистить посуду содой
Самый простой и проверенный метод – использование пищевой соды. Она подходит для нержавеющей стали, алюминия, стекла, керамики и фарфора.
Что нужно сделать:
1. Смочить загрязненную поверхность кастрюли или сковородки.
2. Равномерно посыпать пищевой содой и оставить на несколько минут.
3. Когда порошок побелеет, потереть жесткой стороной губки.
4. В случае стойких пятен процедуру повторить.
5. После очистки тщательно промыть посуду теплой водой и вытереть насухо.
6. Сода не только отмывает нагар и жир, но и нейтрализует неприятные запахи благодаря своим свойствам.
Для старого нагара можно использовать соду вместе с фольгой:
1. Нанести на загрязнение густую пасту из соды и воды.
2. Смять фольгу в комок и потереть поверхность.
3. После очистки промыть посуду и высушить.
Вываривание посуды для глубокой очистки для глубокой очистки
Еще один эффективный метод – вываривания. В ведро воды добавляют 4 столовые ложки хозяйственного мыла, 2 столовые ложки соды и 2 столовые ложки лимонной кислоты. Посуду погружают в раствор и кипятят около часа. После остывания загрязнения легко отходят даже со старых кастрюль.
Правильная очистка позволяет не только вернуть блеск посуде, но и сохранить ее в хорошем состоянии надолго.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как отмыть старый жир с ручек плиты