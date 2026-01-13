Все рецепты
Что полезного и вкусного приготовить из лаваша для перекуса: делимся простым рецептом
Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень быстрых, сытных и вкусных блюд. Это могут быть трубочки и рулеты с разными начинками, а также хрустящие безопасные чипсы. Из лаваша получатся очень быстрые десерты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша с авокадо для полезного завтрака и перекуса.
Ингредиенты:
- лаваш
- хумус
- сыр любой
- авокадо
Способ приготовления:
1. Смажьте половину лаваша хумусом, сверху – сыр и авокадо, сверните и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.
Есть блюдо лучше горячим!
