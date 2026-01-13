Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень быстрых, сытных и вкусных блюд. Это могут быть трубочки и рулеты с разными начинками, а также хрустящие безопасные чипсы. Из лаваша получатся очень быстрые десерты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша с авокадо для полезного завтрака и перекуса.

Ингредиенты:

лаваш

хумус

сыр любой

авокадо

Способ приготовления:

1. Смажьте половину лаваша хумусом, сверху – сыр и авокадо, сверните и обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до хрустящей корочки.

Есть блюдо лучше горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: