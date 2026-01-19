Что полезного и вкусного приготовить из яиц для завтрака, когда яичница надоела: делимся оригинальным рецептом

Что приготовить из яиц

Яйца – очень полезный и вкусный продукт, который специалисты рекомендуют есть каждый день. Готовить из яиц можно омлеты, яичницу, а также делать вкусные яйца пашот.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с черри, сыром и зеленью. 

Ингредиенты: 

  • Яйца 2 шт.
  • Сыр любой 30 г
  • Черри 150 г
  • Шпинат

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца.

2. На сковороде слегка обжарьте черри и шпинат, вылейте яичную смесь, добавьте сыр и готовьте под крышкой несколько минут.

Подавайте блюдо горячим!

