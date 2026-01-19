Яйца – очень полезный и вкусный продукт, который специалисты рекомендуют есть каждый день. Готовить из яиц можно омлеты, яичницу, а также делать вкусные яйца пашот.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с черри, сыром и зеленью.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Сыр любой 30 г

Черри 150 г

Шпинат

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца.

2. На сковороде слегка обжарьте черри и шпинат, вылейте яичную смесь, добавьте сыр и готовьте под крышкой несколько минут.

Подавайте блюдо горячим!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: