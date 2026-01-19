Все рецепты
Что полезного и вкусного приготовить из яиц для завтрака, когда яичница надоела: делимся оригинальным рецептом
Яйца – очень полезный и вкусный продукт, который специалисты рекомендуют есть каждый день. Готовить из яиц можно омлеты, яичницу, а также делать вкусные яйца пашот.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета с черри, сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Сыр любой 30 г
- Черри 150 г
- Шпинат
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца.
2. На сковороде слегка обжарьте черри и шпинат, вылейте яичную смесь, добавьте сыр и готовьте под крышкой несколько минут.
Подавайте блюдо горячим!
