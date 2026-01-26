Все рецепты
Что полезного приготовить из авокадо и хлеба для завтрака и перекуса: делимся рецептом
Авокадо – отличный продукт для приготовления вкусных закусок, а также полезных намазок, салатов. Еще его можно есть просто со специями, соевым соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и сытного тоста с авокадо для завтрака и перекуса.
Ингредиенты:
- тосты
- авокадо
- яйцо вареное
- крем-сыр
- майонез
- красная рыба слабосоленая
- лимонный сок
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Разомните авокадо, добавьте яйцо, крем-сыр, лимонный сок, майонез, специи.
2. Подсушите хлеб, сверху выложите готовую намазку, рыбу и присыпьте кунжутом.
