Авокадо – отличный продукт для приготовления вкусных закусок, а также полезных намазок, салатов. Еще его можно есть просто со специями, соевым соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и сытного тоста с авокадо для завтрака и перекуса.

Ингредиенты:

тосты

авокадо

яйцо вареное

крем-сыр

майонез

красная рыба слабосоленая

лимонный сок

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, добавьте яйцо, крем-сыр, лимонный сок, майонез, специи.

2. Подсушите хлеб, сверху выложите готовую намазку, рыбу и присыпьте кунжутом.

