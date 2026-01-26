Что полезного приготовить из авокадо и хлеба для завтрака и перекуса: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
234
Авокадо – отличный продукт для приготовления вкусных закусок, а также полезных намазок, салатов. Еще его можно есть просто со специями, соевым соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного и сытного тоста с авокадо для завтрака и перекуса.

Ингредиенты:

  • тосты
  • авокадо
  • яйцо вареное
  • крем-сыр
  • майонез
  • красная рыба слабосоленая
  • лимонный сок
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, добавьте яйцо, крем-сыр, лимонный сок, майонез, специи.

2. Подсушите хлеб, сверху выложите готовую намазку, рыбу и присыпьте кунжутом.

