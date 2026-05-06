Все рецепты
Что приготовить для завтрака из яиц и лаваша: рецепт вкусного и сытного омлета по-новому
Если вы хотите приготовить вкусное, полезное и сытное блюдо для быстрого завтрака, идеальной основой будет – лаваш, яйца, овощи, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного омлета из яиц, с лавашем, сыром и овощами.
Ингредиенты:
- помидор
- яйца
- тортилья
- сыр
- специи
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца. Обжарьте помидоры, вылейте сверху яичную смесь, сверху выложите лаваш.
2. Переверните и посыпьте сыром, сверните пополам, разрежьте и подавайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: