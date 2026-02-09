Очень вкусный ужин из гречки можно приготовить просто на сковородке. Добавьте сочное мясо, а также грибы. Также не забудьте об овощах для насыщенности и аромата.

Идея приготовления ужина с гречкой на сковородке опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.

Ингредиенты:

гречка, промытая – 200 г

филе куриных бедер – 400 г

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

горячая вода – 200 мл

соевый соус – 1 ст. л.

соль, черный перец и молотая паприка – по вкусу

сливки – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать кусочками.

2. Соединить с солью, перцем, паприкой.

3. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.

4. Добавить нарезанные лук, чеснок и грибы.

5. Обжарить, добавить соевый соус, перемешать.

6. Всыпать гречку, залить горячей водой.

7. Посолить по вкусу.

8. Готовить под крышкой на маленьком огне 15 минут. (при необходимости добавить немного воды), в конце влить сливки и готовить еще 1-2 минуты. Добавьте зелень – и наслаждайтесь.

