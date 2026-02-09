Что приготовить из гречки на ужин: рецепт быстрого блюда на сковородке
Очень вкусный ужин из гречки можно приготовить просто на сковородке. Добавьте сочное мясо, а также грибы. Также не забудьте об овощах для насыщенности и аромата.
Идея приготовления ужина с гречкой на сковородке опубликована на странице фудблогера katia cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- гречка, промытая – 200 г
- филе куриных бедер – 400 г
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- горячая вода – 200 мл
- соевый соус – 1 ст. л.
- соль, черный перец и молотая паприка – по вкусу
- сливки – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Филе нарезать кусочками.
2. Соединить с солью, перцем, паприкой.
3. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.
4. Добавить нарезанные лук, чеснок и грибы.
5. Обжарить, добавить соевый соус, перемешать.
6. Всыпать гречку, залить горячей водой.
7. Посолить по вкусу.
8. Готовить под крышкой на маленьком огне 15 минут. (при необходимости добавить немного воды), в конце влить сливки и готовить еще 1-2 минуты. Добавьте зелень – и наслаждайтесь.
