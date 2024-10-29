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Что приготовить из хлеба для перекуса: рецепт простого и сытного блюда за копейки
Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, вам понадобится хлеб, колбаса, сыр. Из этого набора продуктов можно приготовить горячие бутерброды, а также тосты и пиццу из хлеба!
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих тостов с колбасой, сыром, в яичном кляре.
Ингредиенты:
- Батон
- Яйца
- Колбаса
- Соль, перец
- Сыр (любой)
Способ приготовления:
1. Порежьте хлеб, колбасу, сыр.
2. Выложите на хлеб колбасу и сыр, накройте еще одним кусом хлеба.
3. Взбейте яйца с солью и перцем, обмокните бутерброд и обжарьте до золотистости.
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