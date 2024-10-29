Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, вам понадобится хлеб, колбаса, сыр. Из этого набора продуктов можно приготовить горячие бутерброды, а также тосты и пиццу из хлеба!

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих тостов с колбасой, сыром, в яичном кляре.

Ингредиенты:

Батон

Яйца

Колбаса

Соль, перец

Сыр (любой)

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб, колбасу, сыр.

2. Выложите на хлеб колбасу и сыр, накройте еще одним кусом хлеба.

3. Взбейте яйца с солью и перцем, обмокните бутерброд и обжарьте до золотистости.

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