Что приготовить из хлеба для перекуса: рецепт простого и сытного блюда за копейки

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Вкусные тосты

Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо для перекуса, вам понадобится хлеб, колбаса, сыр. Из этого набора продуктов можно приготовить горячие бутерброды, а также тосты и пиццу из хлеба!

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Что приготовить из хлеба

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных горячих тостов с колбасой, сыром, в яичном кляре.

Горячие жареные тосты

Ингредиенты:

  • Батон
  • Яйца
  • Колбаса
  • Соль, перец
  • Сыр (любой)

Способ приготовления:

1. Порежьте хлеб, колбасу, сыр.

Колбаса и сыр

2. Выложите на хлеб колбасу и сыр, накройте еще одним кусом хлеба.

Яичный кляр

3. Взбейте яйца с солью и перцем, обмокните бутерброд и обжарьте до золотистости.

Готовые тосты

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