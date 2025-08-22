Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также супов, салатов, а также консервации на зиму. Еще их можно вкусно фаршировать, делать икру, деруны, запеканки и пиццу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с филе и крем-сыром.

Ингредиенты:

2 кабачка

1 куриное филе

10-12 черри

1 зубчик чеснока

1 ст.л. крем-сыра

соль, масло, специи

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте слайсами, а затем тоненькими полосками.

2. Филе кубиком и обжарьте с чесноком. Добавьте черри, специи, крем-сыр и кабачки, тушите под крышкой.

Подавайте в горячем виде, так будет еще вкуснее!

