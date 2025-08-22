Все рецепты
Что приготовить из кабачков: рецепт полезной и вкусной пасты, которую можно есть на ночь
Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также супов, салатов, а также консервации на зиму. Еще их можно вкусно фаршировать, делать икру, деруны, запеканки и пиццу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с филе и крем-сыром.
Ингредиенты:
- 2 кабачка
- 1 куриное филе
- 10-12 черри
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. крем-сыра
- соль, масло, специи
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте слайсами, а затем тоненькими полосками.
2. Филе кубиком и обжарьте с чесноком. Добавьте черри, специи, крем-сыр и кабачки, тушите под крышкой.
Подавайте в горячем виде, так будет еще вкуснее!
