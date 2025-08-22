Что приготовить из кабачков: рецепт полезной и вкусной пасты, которую можно есть на ночь

Ирина Мельниченко
Рецепт блюда

Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также супов, салатов, а также консервации на зиму. Еще их можно вкусно фаршировать, делать икру, деруны, запеканки и пиццу. 

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с филе и крем-сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 кабачка
  • 1 куриное филе
  • 10-12 черри
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. крем-сыра
  • соль, масло, специи

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте слайсами, а затем тоненькими полосками.

Филе и черри

2. Филе кубиком и обжарьте с чесноком. Добавьте черри, специи, крем-сыр и кабачки, тушите под крышкой.

Приготовление блюда

Подавайте в горячем виде, так будет еще вкуснее!

Готовая паста

