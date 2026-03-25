Лаваш – очень простой, но при этом универсальный продукт, который может быть основой для роллов, а также пиццы, запеканок, пирогов. Еще из него получатся вкусные и полезные чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с филе, овощами и вкусным соусом.

Ингредиенты:

тортилья

листья салата

помидоры

фиолетовый лук

филе курицы

жареный лук

Соус:

белый йогурт

горчица в зернах

соль

Способ приготовления:

1. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки, добавьте микс специй для курицы, посолите и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон (так курочка получается сочная).

2. На тортилью выкладываем листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и мясо.

3. Для соуса: смешайте все ингредиенты и поливаем соусом курицу, сверху посыпаем жареным луком.

4. Заворачиваем в ролл и обжариваем на разогретой сковородке с обеих сторон.

