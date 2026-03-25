Что приготовить из лаваша: делимся рецептом сытного блюда за считанные минуты
Лаваш – очень простой, но при этом универсальный продукт, который может быть основой для роллов, а также пиццы, запеканок, пирогов. Еще из него получатся вкусные и полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с филе, овощами и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- тортилья
- листья салата
- помидоры
- фиолетовый лук
- филе курицы
- жареный лук
Соус:
- белый йогурт
- горчица в зернах
- соль
Способ приготовления:
1. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки, добавьте микс специй для курицы, посолите и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон (так курочка получается сочная).
2. На тортилью выкладываем листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и мясо.
3. Для соуса: смешайте все ингредиенты и поливаем соусом курицу, сверху посыпаем жареным луком.
4. Заворачиваем в ролл и обжариваем на разогретой сковородке с обеих сторон.
