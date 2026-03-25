Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что приготовить из лаваша: делимся рецептом сытного блюда за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,0 т.
Лаваш – очень простой, но при этом универсальный продукт, который может быть основой для роллов, а также пиццы, запеканок, пирогов. Еще из него получатся вкусные и полезные чипсы. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного ролла из лаваша, с филе, овощами и вкусным соусом. 

Ингредиенты: 

  • тортилья
  • листья салата
  • помидоры
  • фиолетовый лук
  • филе курицы
  • жареный лук

Соус:

  • белый йогурт
  • горчица в зернах
  • соль

Способ приготовления: 

1. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки, добавьте микс специй для курицы, посолите и обжарьте на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон (так курочка получается сочная).

2. На тортилью выкладываем листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и мясо. 

3. Для соуса: смешайте все ингредиенты и поливаем соусом курицу, сверху посыпаем жареным луком.

4. Заворачиваем в ролл и обжариваем на разогретой сковородке с обеих сторон.

