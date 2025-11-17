Лаваш – продукт, который отлично сочетается со всеми продуктами, особенно – сыром, яйцами, овощами, тунцем, крабовыми палочками, авокадо. Еще из него можно делать очень вкусные запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака или просто перекуса из лаваша.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт

Авокадо

Крем-сыр 1-2 ст. л.

Тунец в собственном соку 2-3 ст. л.

Специи по вкусу (соль, перец, паприка, чеснок)

Лаваш

Твердый сыр 4050 г

Томаты черри 4-6 шт

Способ приготовления:

1. Разомните авокадо, яйца, добавьте тунец, специи, крем-сыр и перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверху помидоры и сыр.

3. Сверните и готовьте на гриле.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: