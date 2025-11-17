Что приготовить из лаваша для быстрого и сытного перекуса: самый простой рецепт

Рецепт блюда

Лаваш – продукт, который отлично сочетается со всеми продуктами, особенно – сыром, яйцами, овощами, тунцем, крабовыми палочками, авокадо. Еще из него можно делать очень вкусные запеканки. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака или просто перекуса из лаваша. 

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт
  • Авокадо
  • Крем-сыр 1-2 ст. л.
  • Тунец в собственном соку 2-3 ст. л.
  • Специи по вкусу (соль, перец, паприка, чеснок)
  • Лаваш
  • Твердый сыр  4050 г
  • Томаты черри  4-6 шт

Способ приготовления: 

1. Разомните авокадо, яйца, добавьте тунец, специи, крем-сыр и перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверху помидоры и сыр.

3. Сверните и готовьте на гриле.

