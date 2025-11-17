Все рецепты
Что приготовить из лаваша для быстрого и сытного перекуса: самый простой рецепт
Лаваш – продукт, который отлично сочетается со всеми продуктами, особенно – сыром, яйцами, овощами, тунцем, крабовыми палочками, авокадо. Еще из него можно делать очень вкусные запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда для завтрака или просто перекуса из лаваша.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт
- Авокадо
- Крем-сыр 1-2 ст. л.
- Тунец в собственном соку 2-3 ст. л.
- Специи по вкусу (соль, перец, паприка, чеснок)
- Лаваш
- Твердый сыр 4050 г
- Томаты черри 4-6 шт
Способ приготовления:
1. Разомните авокадо, яйца, добавьте тунец, специи, крем-сыр и перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверху помидоры и сыр.
3. Сверните и готовьте на гриле.
