Что приготовить из лаваша для перекуса: делимся рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Рецепт блюда

Лаваш – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, трубочек, а также пирогов, тортов. Стоит отметить, что лаваш можно очень просто приготовить из муки и воды.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного блюда из лаваша и твердого сыра, которое готовится очень быстро. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • сыр
  • зелень

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите тертый сыр и зелень, сверните. 

2. Обжарьте на сухой сковороде.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты