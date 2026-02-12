Все рецепты
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 2 минуты
Лаваш – лучший продукт для приготовления очень вкусных и сытных блюд для легкого перекуса и завтрака. Стоит отметить, что из лаваша еще получится очень вкусная лазанья, шаурма, торт "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, которое готовится 2-3 минуты.
Ингредиенты:
- лаваш
- авокадо
- сыр Бри или камамбер
Способ приготовления:
1. На одну сторону лаваша выложите порезанный слайсами авокадо и сыр.
2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.
