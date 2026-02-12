Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт блюда за 2 минуты

Лаваш – лучший продукт для приготовления очень вкусных и сытных блюд для легкого перекуса и завтрака. Стоит отметить, что из лаваша еще получится очень вкусная лазанья, шаурма, торт "Наполеон".

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного блюда из лаваша, которое готовится 2-3 минуты.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • авокадо
  • сыр Бри или камамбер

Способ приготовления: 

1. На одну сторону лаваша выложите порезанный слайсами авокадо и сыр. 

2. Сверните и обжарьте на сухой сковороде.

